Legnano corsara a Capo d'Orlando

Ultima trasferta siciliana di regular season per i Knights che scendono a Capo D’Orlando degli ex Palermo e Antonietti, squadra in grande forma e quarta in classifica. Una gara tirata che vede Legnano alla fine prevalere.

Il ghiaccio lo rompe subito Barattini, ma Legnano con Oboe e Quarisa, mette il naso avanti, anche se sarà l’unico vantaggio per molto tempo.Barattini impatta e Furin allunga, anche se percentuali al tiro delle due squadre sono ai minimi storici e il punteggio avanza lentamente.Barattini e Furin sono i più attivi tra i siciliani e con i loro canestri si arriva al 13-5; Scali realizza da sotto e al suono della prima sirena il punteggio si fissa sul 15-7 con il canestro di Jasaitis.

Legnano apre subito bene il secondo periodo con la tripla e il canestro di Scali del -3, Fernandez timbra il 15-14, e con la tripla, anche il nuovo vantaggio biancorosso sul 15-17, anche se Jasaitis mette subito il pareggio.

Legnano soffre ai liberi e a rimbalzo e, nonostante sia statisticamente piuttosto indietro rispetto a Capo D’Orlando, riesce a stare in scia ai padroni di casa che provano più volte a mettere punti di distacco.

La tripla di Mastroianni riporta Legnano al +1 del 24-25, ma Furin e Cecchinato accumulano un piccolo tesoretto, che diventa il 31-27 a metà partita.

Anche dopo la pausa lunga si segna con il contagocce e Legnano spesso va a segno dalla lunetta, mentre l’Orlandina si affida alla classe di Jasaitis, stazionando sempre al +4, anche se Legnano non molla.

La situazione falli inizia a pesare per entrambe le squadre e il gioco non è proprio fluido, con i liberi di Gallizzi che fissano il 43-39 della fine del terzo periodo.

Ultima frazione carica di tensione che inizia con il gioco da tre punti di Jasaitis per il +7 che pare indirizzare l’incontro.

Gallizzi segna subito per il 48-43, ma poi ci vogliono quasi 2’ per vedere il canestro successivo che è la tripla di Sodero del -2.

Legnano inizia a crederci e con i liberi del pareggio, sempre di Sodero, l’inerzia cambia.

Barattini mette dalla lunetta il 49-48, ma la tripla di Oboe e il canestro di Quarisa danno il +4 alla SAE Scientifica del 51-55, che a 2’ dalla fine, è un buon vantaggio.

Barattini fa 1/2 dalla lunetta e con i liberi di Oboe e l’appoggio di Raivio i Knights vanno sul 53-59 che chiude la partita che ufficialmente finirà 57-61.

Una gara non bella, spigolosa e molto agonistica, che i Knights hanno portato a casa senza perdere la testa nei momenti difficili e gestendo bene i palloni nel finale di partita, contro una squadra quadrata che in casa aveva perso solo una volta fino a questo punto.

Una vittoria importante che permette a Legnano di affrontare serenamente la settimana che porterà a Faenza e a 15 giorni con 5 partite.