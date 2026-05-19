Legnano ci prova, ma vince Livorno

La partenza è un monologo livornese con Venucci, Gabrovsek e Klyuchnyk per il 9-0 dei primi minuti. Stepanovic rompe il ghiaccio per Legnano, ma la Pielle arriva in fretta alla doppia cifra di vantaggio sul 14-4 con il libero di Gabrovsek. Knights che faticano a trovare il canestro, mentre Klyuchnyk mette anche il +13 del 18-5. Dopo la metà del quarto Legnano inizia a sciogliersi, ma il vantaggio di Livorno rimane praticamente inalterato fino alla prima sirena che fissa il 27-14.

All’inizio del secondo periodo l’astinenza dei Knights continua fino al doppiaggio sul 34-17, ma qui si accende Cizauskas che inizia a dominare la gara con punti e passaggi per i compagni che non sbagliano. La SAE Scientifica Soevis, anche se torna sotto momentaneamente di 17 sul 42-25, negli ultimi 5’ del quarto piazza un 4-20 con Sodero, Quinti, Oboe e Mastroianni, anche se perde Cizauskas per un problema muscolare. Il tiro da 3 sulla sirena di Oboe fissa il 46-45 che suona come un miracolo, lasciando aperta la seconda parte di gara.

Al rientro Ebeling e Klyuchnyk provano il primo strappo sul 50-45, ma Legnano è in ritmo e Sodero e Scali la impattano sul 50-50.

Livorno riallunga sul 57-50, ma Stepanovic e Sodero la infilano da vicino e da lontano per il 62-57, con il quarto che si chiude sul 65-63 con l’appoggio di Quinti.

Ultima frazione che si apre con il pareggio di Scali sul 65-65 e, dopo il canestro di Donzelli, il capitano dei Knights mette anche quello del 68-68. Da qui Legnano prova a continuare a giocare normalmente, ma non sempre viene premiata per la presunta aggressività. Livorno arriva al +8 trascinata da Venucci, trovando poi il +10 con Ebeling sul 79-69. Legnano ci prova fino alla fine, ma non riesce più a ricucire lo strappo per una gara che si chiude sul 85-75.

Legnano finisce la sua stagione, la Pielle continua nella sua rincorsa alla Libertas.

Nessun rimpianto per i Knights che, partiti come sempre da underdog ai limiti della zona play-in, hanno ancora una volta dimostrato che i budget tripli o quadrupli, non sempre sono sinonimo di vittoria o dominio. Appuntamento alla prossima stagione, con un’estate in mezzo per riprendere le forze.