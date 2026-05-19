Legnano ci prova, ma vince Livorno

La gara
All’inizio del secondo periodo l’astinenza dei Knights continua fino al doppiaggio sul 34-17, ma qui si accende Cizauskas che inizia a dominare la gara con punti e passaggi per i compagni che non sbagliano. La SAE Scientifica Soevis, anche se torna sotto momentaneamente di 17 sul 42-25, negli ultimi 5’ del quarto piazza un 4-20 con Sodero, Quinti, Oboe e Mastroianni, anche se perde Cizauskas per un problema muscolare. Il tiro da 3 sulla sirena di Oboe fissa il 46-45 che suona come un miracolo, lasciando aperta la seconda parte di gara.
Al rientro Ebeling e Klyuchnyk provano il primo strappo sul 50-45, ma Legnano è in ritmo e Sodero e Scali la impattano sul 50-50.
Livorno riallunga sul 57-50, ma Stepanovic e Sodero la infilano da vicino e da lontano per il 62-57, con il quarto che si chiude sul 65-63 con l’appoggio di Quinti.
Ultima frazione che si apre con il pareggio di Scali sul 65-65 e, dopo il canestro di Donzelli, il capitano dei Knights mette anche quello del 68-68. Da qui Legnano prova a continuare a giocare normalmente, ma non sempre viene premiata per la presunta aggressività. Livorno arriva al +8 trascinata da Venucci, trovando poi il +10 con Ebeling sul 79-69. Legnano ci prova fino alla fine, ma non riesce più a ricucire lo strappo per una gara che si chiude sul 85-75.
Legnano finisce la sua stagione, la Pielle continua nella sua rincorsa alla Libertas.
Nessun rimpianto per i Knights che, partiti come sempre da underdog ai limiti della zona play-in, hanno ancora una volta dimostrato che i budget tripli o quadrupli, non sempre sono sinonimo di vittoria o dominio. Appuntamento alla prossima stagione, con un’estate in mezzo per riprendere le forze.
Il tabellino
Verodol CBD Pielle Livorno: Daniel Donzelli 15 (6/8, 0/0), Dmytro Klyuchnyk 14 (7/8, 0/1), Michele Ebeling 12 (2/5, 2/3), Mattia Venucci 10 (2/3, 1/3), Marco Mennella 10 (3/4, 1/2), David Gabrovsek 9 (1/4, 2/4), Ennio Leonzio 6 (2/5, 0/1), Jacopo Lucarelli 5 (1/2, 1/2), Denis Alibegovic 3 (1/2, 0/2), Nicola Savoldelli 1 (0/0, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 44 9 + 35 (Daniel Donzelli, David Gabrovsek 8) – Assist: 15 (Ennio Leonzio 5)
SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 19 (1/5, 3/7), Francesco Oboe 12 (2/4, 2/9), Vytenis Cizauskas 11 (1/3, 3/4), Guido Scali 10 (2/2, 1/3), Arsenije Stepanovic 10 (4/4, 0/2), Andrea Quinti 6 (3/3, 0/0), Mattia Mastroianni 5 (1/1, 1/5), Alessandro Riva 2 (1/2, 0/0), Francesco De Capitani 0 (0/2, 0/0), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 24 – Rimbalzi: 22 2 + 20 (Arsenije Stepanovic 8) – Assist: 10 (Guglielmo Sodero, Arsenije Stepanovic 3)