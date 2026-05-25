Legnano cala il pokerissimo a Parma

Una partenza sprint e un’ottima gestione dei momenti chiave permettono al Legnano Baseball di superare lo Junior Parma con un netto 12-2. I padroni di casa pagano un avvio in salita e troppe occasioni lasciate per strada, mentre gli ospiti mostrano cinismo e solidità in tutti i reparti.

La gara

Subito fiammata Legnano: la partita si indirizza fin dal secondo inning, quando l’attacco biancorosso sale in cattedra e mette a segno ben 7 punti, complici alcune indecisioni della difesa di casa e le battute pesanti di Rey Heysen e Pelacchi.

Sotto 9-0 al termine della parte alta del quarto inning, lo Junior Parma prova a scuotersi nella parte bassa della stessa ripresa, portando i primi 2 punti sul tabellino.

Sarà però l’unico vero sussulto dei padroni di casa. Il monte di lancio del Legnano – guidato dall’avvio di Rampinini e blindato successivamente dai rilievi di Caparrelli e Monticelli – toglie ritmo alle mazze parmigiane, costringendo i padroni di casa a collezionare ben 12 “rimasti in base”.

Il Legnano continua a macinare gioco e, al quinto inning, allunga ancora portandosi sul definitivo 12-2 e chiudendo la pratica in anticipo.

Con questa vittoria il team legnanese chiude ufficialmente il proprio girone d’andata. La prossima settimana la squadra osserverà un turno di riposo, utile per ricaricare le pile e farsi trovare pronta ad affrontare al massimo il girone di ritorno.