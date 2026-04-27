Legnano batte Treviglio e va ai playoff

Soevis Arena quasi sold out nella giornata in cui proprio Soevis è il match sponsor della gara.Sodero segna da 2, Agostini da vicino, Mastroianni e Reati da 3, per un derby che inizia subito con ritmi altissimi, senza troppi tatticismi e con le squadre molto concentrate.Oboe e Sodero tengono i Knights avanti dopo un piccolo vantaggio ospite, ma la gara è sostanzialmente in equilibrio fino al 17-14, quando Stepanovic e Cizauskas mettono i punti per il 21-14, simile al 21-16 che è il risultato alla fine del primo quarto.

La SAE Scientifica Soevis vive il suo momento migliore all’inizio del secondo periodo, quando Stepanovic e la tripla di Cizauskas danno il primo vantaggio in doppia cifra per i Knights ma, soprattutto, mostrano una Legnano concreta e tranquilla.

Anchisi risponde subito da 3, ma Cizauskas e il tap-in di Riva danno il massimo vantaggio ai Knights sul 34-23 a metà del quarto.

Legnano tocca ancora il +11 con la tripla di Oboe del 37-26, ma gli ultimi minuti del quarto sono più favorevoli a Treviglio, che accorcia con Reati e Morina per il 41-33 dell’intervallo.

Alla ripresa, Treviglio si piazza a zona e il buon momento dei verdi della Tav si prolunga con un parziale positivo che passa dai punti di Restelli, Zanetti e Morina, che annullano la tripla di Oboe e portano il punteggio sul 46-43.

Oboe e Zanetti si scambiano un canestro, ma il lungo trevigliese ci aggiunge anche un libero per il 48-46, che diventa 51-46 dopo il tiro pesante di Oboe in stato di grazia.

Treviglio però è in gas e i 6 punti di Restelli e Morina danno il secondo vantaggio alla Tav sul 51-52.

Da qui alla fine del quarto, gli attacchi sono un po’ meno produttivi e il punteggio si fissa sul 60-57 al suono della terza sirena.

Treviglio mantiene la zona ancora per metà dell’ultimo periodo, ma i Knights iniziano bene con i liberi di Quinti e Stepanovic, che anticipano la tripla dello stesso Stepanovic del 67-59, che dà una bella scossa alla gara.

Legnano inizia a stazionare sui 5-7 punti di vantaggio, con il serbo con la maglia 15 a mettere i punti che tengono avanti i Knights.

Si entra nell’ultimo minuto di gioco con il canestro di Morina, che realizzerà anche il 71-68, ma i Knights controllano senza mai rischiare e ottenendo un’ottima vittoria che vuol dire playoff diretti.

Una partita vibrante che è stata la degna anteprima di quello che aspetterà i Knights tra una decina di giorni.

Legnano finisce quinta in campionato e accede ai playoff, che vedranno come avversaria la Pielle Livorno al meglio delle 5 partite dall’8 maggio.