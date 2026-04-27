Legnano batte Treviglio e va ai playoff

La gara
Sodero segna da 2, Agostini da vicino, Mastroianni e Reati da 3, per un derby che inizia subito con ritmi altissimi, senza troppi tatticismi e con le squadre molto concentrate.
Oboe e Sodero tengono i Knights avanti dopo un piccolo vantaggio ospite, ma la gara è sostanzialmente in equilibrio fino al 17-14, quando Stepanovic e Cizauskas mettono i punti per il 21-14, simile al 21-16 che è il risultato alla fine del primo quarto.
La SAE Scientifica Soevis vive il suo momento migliore all’inizio del secondo periodo, quando Stepanovic e la tripla di Cizauskas danno il primo vantaggio in doppia cifra per i Knights ma, soprattutto, mostrano una Legnano concreta e tranquilla.
Anchisi risponde subito da 3, ma Cizauskas e il tap-in di Riva danno il massimo vantaggio ai Knights sul 34-23 a metà del quarto.
Legnano tocca ancora il +11 con la tripla di Oboe del 37-26, ma gli ultimi minuti del quarto sono più favorevoli a Treviglio, che accorcia con Reati e Morina per il 41-33 dell’intervallo.
Alla ripresa, Treviglio si piazza a zona e il buon momento dei verdi della Tav si prolunga con un parziale positivo che passa dai punti di Restelli, Zanetti e Morina, che annullano la tripla di Oboe e portano il punteggio sul 46-43.
Oboe e Zanetti si scambiano un canestro, ma il lungo trevigliese ci aggiunge anche un libero per il 48-46, che diventa 51-46 dopo il tiro pesante di Oboe in stato di grazia.
Treviglio però è in gas e i 6 punti di Restelli e Morina danno il secondo vantaggio alla Tav sul 51-52.
Da qui alla fine del quarto, gli attacchi sono un po’ meno produttivi e il punteggio si fissa sul 60-57 al suono della terza sirena.
Treviglio mantiene la zona ancora per metà dell’ultimo periodo, ma i Knights iniziano bene con i liberi di Quinti e Stepanovic, che anticipano la tripla dello stesso Stepanovic del 67-59, che dà una bella scossa alla gara.
Legnano inizia a stazionare sui 5-7 punti di vantaggio, con il serbo con la maglia 15 a mettere i punti che tengono avanti i Knights.
Si entra nell’ultimo minuto di gioco con il canestro di Morina, che realizzerà anche il 71-68, ma i Knights controllano senza mai rischiare e ottenendo un’ottima vittoria che vuol dire playoff diretti.
Una partita vibrante che è stata la degna anteprima di quello che aspetterà i Knights tra una decina di giorni.
Legnano finisce quinta in campionato e accede ai playoff, che vedranno come avversaria la Pielle Livorno al meglio delle 5 partite dall’8 maggio.
Il tabellino
SAE Scientifica-Soevis Legnano: Francesco Oboe 17 (4/7, 3/8), Vytenis Cizauskas 17 (3/5, 1/5), Arsenije Stepanovic 15 (5/10, 1/6), Guido Scali 7 (2/3, 1/1), Andrea Quinti 6 (2/4, 0/0), Guglielmo Sodero 4 (2/3, 0/2), Mattia Mastroianni 3 (0/2, 1/4), Alessandro Riva 2 (1/1, 0/0), Francesco De Capitani 0 (0/1, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 41 12 + 29 (Arsenije Stepanovic, Andrea Quinti 9) – Assist: 17 (Guido Scali, Guglielmo Sodero 4)
TAV Treviglio Brianza Basket: Marco Restelli 20 (4/8, 4/5), Giacomo Zanetti 16 (5/6, 1/3), Richard Ygor Morina 16 (2/8, 4/7), Davide Reati 9 (2/5, 1/3), Pietro Agostini 4 (2/4, 0/6), Theo Anchisi 3 (0/4, 1/2), Celis Taflaj 0 (0/1, 0/2), Michele Rubbini 0 (0/1, 0/1), Aleksandar Marcius 0 (0/0, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0), Andrea Ronchi 0 (0/0, 0/0), Mirko Rossetti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 5 / 7 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Pietro Agostini 11) – Assist: 11 (Marco Restelli , Richard Ygor Morina, Davide Reati, Theo Anchisi 2)