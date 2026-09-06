Legnano batte Fiorenzuola al Memorial Vaghi

La gara
La partenza è piuttosto equilibrata: Legnano si appoggia su Oboe e Stepanovic, mentre Fiorenzuola graffia con Marinelli e Tiberti, che Legnano fatica a contenere.
I Knights provano a giocare insieme e, anche con i primi cambi, questa volta non a blocchi di cinque giocatori, in alcune azioni ci riescono, ma i meccanismi si vede che non sono ancora ben oliati.
Fiorenzuola ne approfitta e alla prima sirena è in vantaggio di una sola lunghezza, sul 18-19.
Il secondo periodo vede un Giannone indemoniato, che segna i primi 10 punti del quarto, per una Legnano che mette più volte il naso avanti, anche se Fiorenzuola non molla e, con Biorac e Marinelli, tenta di rimanere attaccata alla partita.
Stepanovic ha una fiammata di cinque punti consecutivi e il quarto vede Legnano prendere sei punti di vantaggio, sul 39-33.
Dopo la pausa la gara cambia decisamente faccia.
Legnano è più incisiva in difesa e la zone press rallenta di molto il flow del gioco di Fiorenzuola; Stepanovic e Scarponi iniziano ad aumentare le percentuali al tiro e ora la SAE Scientifica Soevis supera i dieci punti di vantaggio, toccando anche il +14, per poi chiudere il terzo parziale sul 65-58.
Il quarto periodo sottolinea ancora di più la verve dei Knights, che tornano a veleggiare oltre i dieci punti di scarto, con Fiorenzuola che segna in pratica solo con Marinelli, mentre Legnano distribuisce ancora i punti. Stepanovic è ispirato fino alla fine e il punteggio, dopo 40’, si fissa sul 77-63.
Ancora una buona prestazione per Legnano, che ha affrontato una squadra che poi incontrerà anche in campionato, guadagnandosi la finale del Memorial Vaghi contro i padroni di casa di Sangiorgio, domenica 6 settembre alle 19 al PalaBertelli.
Il tabellino
Per Legnano: Giannone 12 (5/7; 0/3), Lisoni 0 (0/2;0/2), Scali 10 (5/6 da 2), Quinti 6 (2/4 da 2), Oboe 7 (2/3; 1/3), Stepanovic 19 (6/7; 2/5), Dolezaj 8 (4/7; 0/2), Beretta 5 (1/2; 1/2), Mastroianni 5 (1/2; 0/5), Scarponi 5 (1/4; 1/2)
Rimbalzi: 41 32 + 9 (Stepanovic 6); Palle recuperate 7 (3 giocatori con 2); Assist 14 (Giannone e Beretta 3)
Per Fiorenzuola: Mazburss 7, Biorac 7, Marinelli 26, Cecchinato 5, Krilkovs 0, Dezardo 4, Scardoni 0, Lui 0, Deminicis 3, Tiberti 4, Ambrosetti 7