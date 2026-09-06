Legnano batte Fiorenzuola al Memorial Vaghi

Semifinale del Memorial Vaghi per i Knights, che affrontano Fiorenzuola, prima squadra di B Nazionale che Legnano incontra in questa stagione, dopo le prime amichevoli contro Pavia e Bottanuco. Squadre al completo e clima equatoriale al PalaBertelli che sancisce la vittoria di Legnano.

La gara

La partenza è piuttosto equilibrata: Legnano si appoggia su Oboe e Stepanovic, mentre Fiorenzuola graffia con Marinelli e Tiberti, che Legnano fatica a contenere.

I Knights provano a giocare insieme e, anche con i primi cambi, questa volta non a blocchi di cinque giocatori, in alcune azioni ci riescono, ma i meccanismi si vede che non sono ancora ben oliati.

Fiorenzuola ne approfitta e alla prima sirena è in vantaggio di una sola lunghezza, sul 18-19.

Il secondo periodo vede un Giannone indemoniato, che segna i primi 10 punti del quarto, per una Legnano che mette più volte il naso avanti, anche se Fiorenzuola non molla e, con Biorac e Marinelli, tenta di rimanere attaccata alla partita.

Stepanovic ha una fiammata di cinque punti consecutivi e il quarto vede Legnano prendere sei punti di vantaggio, sul 39-33.

Dopo la pausa la gara cambia decisamente faccia.

Legnano è più incisiva in difesa e la zone press rallenta di molto il flow del gioco di Fiorenzuola; Stepanovic e Scarponi iniziano ad aumentare le percentuali al tiro e ora la SAE Scientifica Soevis supera i dieci punti di vantaggio, toccando anche il +14, per poi chiudere il terzo parziale sul 65-58.

Il quarto periodo sottolinea ancora di più la verve dei Knights, che tornano a veleggiare oltre i dieci punti di scarto, con Fiorenzuola che segna in pratica solo con Marinelli, mentre Legnano distribuisce ancora i punti. Stepanovic è ispirato fino alla fine e il punteggio, dopo 40’, si fissa sul 77-63.

Ancora una buona prestazione per Legnano, che ha affrontato una squadra che poi incontrerà anche in campionato, guadagnandosi la finale del Memorial Vaghi contro i padroni di casa di Sangiorgio, domenica 6 settembre alle 19 al PalaBertelli.

Il tabellino