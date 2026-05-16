Legnano batte ancora Livorno, la serie sul 2 a 2

Serie riportata in parità e ultimo capitolo della sfida che sarà lunedì sera a Livorno alle 21, quando andrà in scena Gara5.

Seconda partita di fila alla Soevis Arena per i Knights che, sotto 2-1 nella serie con la Pielle Livorno, sfodera una prestazione convincente e impatta sul 2 a 2

La gara

Stepanovic, ispiratissimo nella serie, apre con la tripla, Scali con il layup e Legnano va subito 5-0.

Klyuchnyk segna per due volte da vicino e Leonzio dà il primo vantaggio agli ospiti con la tripla del 5-7, ma anche Mastroianni la mette da 3 e la partita inizia ad oscillare sul filo dell’equilibrio.

Ebeling segna il +3 per i suoi, annullato subito dalla tripla di Sodero; Klyuchnyk è ancora preciso da sotto con la Pielle che prova di nuovo a scappare sull’11-15.

Legnano recupera e la doppia tripla di Sodero, con l’aggiunta del canestro di Scali, apre la fuga biancorossa sul 24-15; il solito Leonzio infila il 24-18, Alibegovic il 24-21 e Donzelli il 24-23 che sarà il punteggio a fine quarto.

Ancora Alibegovic dalla distanza segna il vantaggio toscano sul 24-26 in apertura della seconda frazione; Scali e Stepanovic riportano avanti la Sae Scientifica Soevis, ma per i 7 minuti successivi non c’è un vero padrone della gara, con scarti risicati o punteggio in parità fino alla seconda sirena che fissa il 41-39.

Dopo l’intervallo, Gabrovsek la pareggia subito e Leonzio mette il 41-43, ma Legnano non molla la presa e per diversi minuti la gara è in stallo.

La tripla di Cizauskas del 53-51 dà la scossa ai Knights che aprono un parziale positivo di 16-0 a cavallo dei due quarti che spezza in due la partita.

Al termine del terzo periodo il punteggio è 62-51.

Legnano arriva al massimo vantaggio del +15 sul 66-51, quando Donzelli dalla lunetta e Lucarelli con il jumper fermano l’emorragia piellina.

Legnano perde qualche punto ma non tentenna, con del nervosismo che si infila nelle pieghe della partita e lascia dei liberi ai Knights che ne approfittano e mantengono distante Livorno.

La tripla di Oboe del 76-66 a circa un minuto dalla fine è il punto esclamativo sulla gara che i Knights poi chiudono in doppia cifra di vantaggio sul 78-68.

Serie riportata in parità e ultimo capitolo della sfida che sarà lunedì sera a Livorno alle 21, quando andrà in scena Gara5.

Il tabellino

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – VERODOL CBD PIELLE LIVORNO 78-68 (24-23, 17-16, 21-12, 16-17)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Arsenije Stepanovic 22 (3/5, 3/10), Guglielmo Sodero 18 (0/2, 4/6), Vytenis Cizauskas 12 (3/3, 1/4), Guido Scali 9 (4/4, 0/3), Mattia Mastroianni 8 (1/2, 2/4), Francesco Oboe 7 (2/5, 1/4), Francesco De capitani 2 (1/1, 0/0), Alessandro Riva 0 (0/1, 0/0), Andrea Quinti 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 25 – Rimbalzi: 23 6 + 17 (Guido Scali 9) – Assist: 15 (Francesco Oboe 4)

Verodol CBD Pielle Livorno: Daniel Donzelli 15 (5/8, 0/1), Dmytro Klyuchnyk 12 (6/6, 0/0), Ennio Leonzio 11 (2/3, 2/2), Denis Alibegovic 9 (0/1, 3/5), David Gabrovsek 7 (3/9, 0/0), Michele Ebeling 6 (2/4, 0/2), Jacopo Lucarelli 4 (2/3, 0/3), Mattia Venucci 2 (1/1, 0/1), Nicola Savoldelli 2 (0/1, 0/0), Marco Mennella 0 (0/0, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 29 8 + 21 (Daniel Donzelli, Jacopo Lucarelli 6) – Assist: 12 (Ennio Leonzio 6)