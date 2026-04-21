Importante successo in trasferta per il Legnano Baseball, che si impone con autorità sul campo del Crocetta con il punteggio finale di 18-6 al termine delle 9 riprese.

Legnano Baseball travolgente a Parma

La gara si era aperta in equilibrio, con i biancorossi solidi in difesa e capaci di contenere l’attacco avversario fino al terzo inning, chiuso senza punti subiti. Sul monte di lancio si sono alternati Rampinini, Capparelli e Monticelli, protagonisti di una buona prova complessiva.

Dal quarto inning il Legnano ha cambiato marcia, iniziando a costruire il vantaggio con continuità offensiva. Dopo aver concesso un punto nella quarta ripresa e due nella quinta, i biancorossi hanno preso definitivamente il controllo del match, allungando nel settimo inning con un parziale decisivo.

Nel finale, la squadra ha gestito con ordine, chiudendo senza concedere punti nelle ultime due riprese e portando a casa una vittoria netta che permette ai legnanesi di mantenersi in vetta alla classifica del Girone C di Serie C.