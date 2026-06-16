Legnano Baseball senza freni: Crocetta battuta 10-0

I biancorossi chiudono all’ottavo inning per manifesta inferiorità e restano primi a punteggio pieno nel girone C

Il Legnano Baseball conquista una vittoria netta e convincente superando Crocetta con il punteggio di 10-0, in una gara mai realmente in discussione.

La formazione legnanese ha gestito con grande solidità il match fin dalle prime fasi, trovando continuità sia sul monte di lancio sia nel box di battuta.

Il successo

La difesa e i lanciatori biancorossi non hanno concesso spazi agli avversari, impedendo a Crocetta di trovare ritmo e di rientrare in partita.

Sul fronte offensivo, Legnano ha prodotto con regolarità lungo tutti gli inning, costruendo progressivamente il vantaggio fino a chiudere anticipatamente l’incontro all’ottava ripresa per manifesta inferiorità.

Il 10-0 finale conferma la buona prova complessiva della squadra, capace di mantenere alta la concentrazione e di concretizzare con continuità le occasioni create.

Un successo importante che consolida il cammino del Legnano, primo a punteggio pieno nel girone C.