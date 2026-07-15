Grande soddisfazione in casa Legnano Baseball. Il catcher Heysen Rey Nunez è stato convocato dalla nazionale spagnola Under 18 per disputare il Campionato Europeo di categoria di baseball, la più importante competizione continentale riservata agli atleti della categoria, in programma dal 13 al 19 luglio tra Trieste e Ronchi dei Legionari.
Legnano Baseball, Nunez convocato con la Spagna Under 18
Per Heysen si tratta di un importante riconoscimento personale, impreziosito dal fatto di essere stato scelto come ricevitore titolare della selezione spagnola.
Una stagione ad alto livello
La convocazione arriva al termine di una prima parte di stagione di altissimo livello anche con la maglia del Legnano, dove Heysen Rey Nunez è il catcher titolare della formazione biancorossa.
Il cammino del Legnano
Una squadra che si appresta ad affrontare l’ultima fase della regular season ancora imbattuta, avendo già conquistato con largo anticipo la qualificazione alle semifinali playoff per la promozione in Serie B.
Un motivo di orgoglio
Per il Legnano si tratta di un motivo di grande orgoglio vedere uno dei propri giocatori rappresentare la Spagna in una manifestazione internazionale di così alto livello, a conferma della qualità del lavoro svolto dalla società e del valore tecnico raggiunto dal proprio ricevitore.