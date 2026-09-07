Legnano Baseball in finale playoff: decisivo l’11-1 in gara 3 contro San Giovanni in Persiceto

Il Legnano Baseball soffre, cade per la prima volta in stagione, ma poi reagisce nel momento più importante e conquista la finale playoff per la promozione in Serie B. Sul diamante del “Peppino Colombo”, nelle due gare disputate una di seguito all’altra contro gli Yankees San Giovanni in Persiceto, i biancorossi perdono 9-5 Gara 2 prima di imporsi con un netto 11-1 nella decisiva Gara 3, chiusa al settimo inning per manifesta superiorità.

Gara 2: Legnano parte bene

In Gara 2 Legnano parte bene, chiudendo il primo inning avanti 2-0, ma gli Yankees ribaltano immediatamente il risultato con tre punti nella seconda ripresa e allungano poi sul 5-2 al quarto inning.

I padroni di casa, però, reagiscono e ricuciono progressivamente lo svantaggio: un punto al quarto, uno al quinto e uno al settimo permettono ai biancorossi di completare la rimonta e riportare la partita in parità sul 5-5.

L’infortunio di Lamera

Proprio nel momento migliore del Legnano arriva però l’infortunio del capitano Marco Lamera, episodio che incide inevitabilmente sugli equilibri della squadra. Nel finale i biancorossi pagano soprattutto i troppi errori e gli Yankees ne approfittano, segnando tre punti all’ottavo inning e uno al nono per il definitivo 9-5. Per Legnano è la prima sconfitta dell’intera stagione e la serie torna così sull’1-1.

Gara 3 decisiva

Poco dopo si torna quindi in campo per la sfida senza appello. In Gara 3 sono ancora gli Yankees a segnare per primi, con un punto nella parte alta del primo inning, ma la risposta del Legnano è immediata: due punti nella parte bassa del primo inning valgono il 2-1.

Da quel momento la partita resta bloccata per diverse riprese, con il risultato invariato fino al quinto inning. È nel finale che i biancorossi cambiano definitivamente marcia. Tre punti al sesto permettono a Legnano di allungare sul 5-1, prima dell’attacco decisivo nella settima ripresa: altri sei punti fissano il risultato sull’11-1 e fanno scattare la manifesta superiorità.

Finale playoff

Una risposta netta dopo le difficoltà e gli errori della gara precedente, che consente al Legnano di chiudere la semifinale e proseguire la propria corsa verso la Serie B.

L’ultimo ostacolo sarà Porta Mortara Novara, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio sui Grizzlies Torino. Gara 1 della finale è in programma domenica 13 settembre alle ore 11 sul diamante del “Peppino Colombo” di Legnano.