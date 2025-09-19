Le ragazze del Legnano sono partite subito forte, portando a casa due punti già al primo inning grazie a un attacco aggressivo e determinato

Una giornata intensa e positiva per le giovani biancorosse dell’Under 19, protagoniste del match di Coppa Regione contro i Bulls Rescaldina. Sul diamante di casa del “Peppino Colombo” il Legnano Softball ha conquistato una vittoria meritata con il punteggio di 17-11, risultato che è stato poi confermato a tavolino a causa della presenza di una giocatrice fuori quota nelle fila avversarie.

Le under 19 del Legnano Softball superano i Bulls Rescaldina

Nei successivi inning le biancorosse hanno però mantenuto alta la concentrazione, mettendo a segno ben 17 valide complessive e ribaltando l’inerzia della gara fino al risultato finale.

Prestazioni da sottolineare

Da evidenziare la buona prova di Sofia Airoldi, schierata per la prima volta come catcher e capace di offrire solidità difensiva dietro al piatto, e l’esordio di Giorgia Mariotti, che ha fatto il suo primo ingresso in campo con personalità.