Le ragazze del Rugby Parabiago women volano in finale.

Le ragazze del Rugby women volano in finale

Una partita di ritorno meravigliosa quella che ha visto protagoniste le Rugby Parabiago Women, dopo il risultato dell’andata a Frascati che aveva premiato le romane e che aveva fruttato loro 5 punti in classifica, contro 1 delle nostre.

Era necessaria una partita volitiva, di valore per ribaltare in risultato e così è stato! Le Rugby Parabiago Women si sono imposte per 36-20, dopo 80’ eccellenti in cui mai è stata persa la determinazione, la caparbietà e la voglia di ottenere la vittoria ed arrivare all’obiettivo: la finale per la promozione in Elite! Una nota particolare per la Woman of the Match Gaia Cairoli, ma tutta la squadra ha davvero dato il 100%.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Le parole del coach Serra

“Siamo molto contenti della risposta che le nostre ragazze hanno dato in campo, dopo la partita d’andata. Oggi hanno mostrato tanta attitudine ed hanno fornito una prestazione eccellente per 80 minuti – ci racconta l’Head Coach Nicholas Serra. Abbiamo incontrato un Frascati molto motivato e con tanta voglia di vincere, che ci è rimasto addosso per la maggior parte della partita. Ma le nostre ragazze oggi hanno portato in campo una grande attitudine sia in attacco che in difesa, hanno imposto il gioco sul Frascati e sono rimaste in partita anche quando le cose sono andate a loro sfavore, guadagnandosi meritatamente il posto in finale. Ora abbiamo due settimane per preparare la partita con Neapolis, una squadra molto fisica e aggressiva, che sicuramente metterà tutto quello che ha nella finale ma noi daremo tutto per vincere!”

Ora concentrazione e testa alla partita che vale la promozione, che si disputerà il 25 maggio in campo neutro, in attesa della comunicazione ufficiale da parte della Federazione che comunicherà il luogo dell'evento.

Il tabellino della partita

Rho (MI), Centro Sportivo Molinello, 11 maggio 2025

Serie A Femminile, semifinale di ritorno

Rugby Parabiago vs Lupi Frascati Rugby F.C. 36 - 20 (12 - 10)

Marcatrici: p.t. 2’ m. Frison tr. De Martino (7-0); 8’ m. Carlini (7-5); 12’ m. Filippini (12-5); 26’ m. Burchielli (12-10); s.t. 48’ m. Filippini (17-10); 53’ cp. Piccolo (17-13); 58’ m. Bettolatti tr. Ceresini (24-13); 68’ Carlini (24-20); 74’ m. Palladino tr. Ceresini (31-20); 81’ m. Favata (36-20)

Rugby Parabiago: Favata; Filippini, Canta, Crespi, Sandrucci; Frison, Cuppari; Ceresini, Donna, Cairoli; Palladino, Vivaldi (65’ Pampuri); Galli, De Martino (48’ Bettolatti), Rosini (Cap).

Allenatore: Nicholas Serra

Lupi Frascati Rugby F.C.: Piccolo (77’ Sitran); Martinoli (65’ Lepri), Tonna, Clementi (40’ Baciotti), Carlini; Baldari Zambini, Silvestri; Maccarone, Burchielli, Pesci; Stafoggia, Scocchera; Di Renzo (48’ Di Pietro), Vendemia, Alonzi

Allenatore: Mario Salvi

Arbitro: Edoardo Bognanni

Cartellini: 53’ Canta (giallo)

Calciatrici: De Martino 1/3; Ceresini 2/3; Piccolo 2/4

Player of the Match: Gaia Cairoli

Note: Campo in ottime condizioni, giornata calda e soleggiata, circa 200 spettatori

Punti conquistati: Rugby Parabiago 5, Lupi Frascati Rugby F.C. 0