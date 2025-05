Le ginnaste dell'Associazione IKE di Legnano sono state impegnante domenica nel Primo Torneo Amichevole organizzato dalla Società. Tutte in pedana, a dare il meglio di loro per concludere al meglio questo splendido anno sportivo.

Le ginnaste Ike protagoniste nel torneo amichevole 2025

L'Associazione infatti, ha vissuto un incremento straordinario nella stagione in corso, soprattutto nella sezione formativa e base; quasi 50 atlete in più hanno popolato le palestre utilizzate da IKE, rendendo l'Associazione una realtà estremamente viva e presente. Domenica in particolare, le ginnaste dei gruppo

Promozione, Easy e Preagonistica, hanno dato vita al Primo Torneo amichevole di IKE alla palestra Palacolonne, presentando ai genitori e al pubblico il risultato del lavoro fatto in palestra durante questi

mesi.

Tanti gli esercizi presentati, con gli attrezzi tipici della Ginnastica Ritmica: palla cerchio clavette fune e nastro, eseguiti individualmente, in coppia o in squadra; tantissimo l'impegno e altrettanto numerosi gli applausi che hanno premiato più di ogni altra cosa le atlete IKe. Una bella manifestazione, all'insegna della sportività di base, ha coinvolto tanto pubblico che ha potuto apprezzare le brave ginnaste, dalle più piccole di soli 6 anni fino alle più grandi di 13. Medaglie e diplomi per tutte, tanto sport vissuto con allegria senza dimenticare la serietà e la professionalità nell'organizzazione. E ancora tanto lavoro in vista del prossimo appuntamento previsto per il 17 Maggio con la Giornata dei Diplomi, nella quale le protagoniste assolute saranno le ginnaste dei Corsi Base e Baby.