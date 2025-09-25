Domenica 21 settembre le atlete del Judo club Parabiago hanno partecipato al Trofeo Italia Under 15 “Sardinia Trophy” di Olbia: successo, impegno ed alto livello tecnico.

Le atlete del Judo club Parabiago al Sardinia trophy 2025

Hanno preso parte 367 giovani judoka provenienti da tutta Italia, molti dei quali ai vertici della ranking list nazionale, alla terza e penultima tappa del circuito nazionale.

Risultati atlete:

Stella Morlacchi (San Vittore Olona) – A soli 13 anni ed all’esordio nella categoria -44 kg, non batte la sua avversaria ma torna a casa ancora più determinata e pronta ad affrontare la prossima tappa a Riccione, dove si giocherà l’accesso ai campionati di Serie A1 ed A2.

Benedetta Ciraci (Legnano) – Al secondo anno nella categoria, con potenza e concentrazione Vince la sua poule battendo le atlete delle Fiamme Oro e della rappresentativa Ternana. Esce sconfitta in semifinale contro la testa di serie numero 1, ma reagisce alla grande e conquista la medaglia di bronzo, battendo l’atleta di casa nonostante la pressione del pubblico avverso. Con questo risultato sale al terzo posto assoluto nella ranking italiana Under 15 ed è certa di partecipare al prossimo campionato A1 riservato alle prime 10 della classifica nazionale.