L’Asd Vanzaghello vince il campionato con quattro giornate di anticipo

La matematica vittoria del campionato è arrivata domenica 8 marzo, ancora prima di scendere in campo. La sconfitta del San Vittore Olona, secondo in classifica, sul campo del Legnarello per 4- 2 nella gara delle 14:30 ha infatti reso irraggiungibile il Vanzaghello in vetta alla classifica con quattro giornate di anticipo. Poche ore più tardi, i bianco-azzurri sono scesi in campo sul terreno di casa a San Macario (Samarate) superando il Don Bosco per 4-1, trasformando la partita in una grande festa insieme ai tifosi

Con 59 punti conquistati in 22 partite, il Vanzaghello guida il girone con 18 punti di vantaggio sulla seconda classificata, San Vittore Olona, in un campionato a 14 squadre.

Il successo arriva al termine di una stagione straordinaria sotto ogni punto di vista. La squadra ha infatti raccolto 19 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, segnando 65 gol e subendone 28, con una differenza reti di +37. Numeri che rappresentano il miglior attacco, la miglior difesa e il record di vittorie del girone.

Tra i protagonisti della stagione spicca Loris Grassi Scalvini, capocannoniere della squadra con 15 reti, ma il risultato è frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutta la rosa guidata dall’esperto capitano Luca Grassi e dallo staff tecnico diretto da Mister Dario Terreran.

Il supporto del pubblico

Un elemento distintivo della stagione è stato anche il forte sostegno del pubblico. Nonostante la squadra disputi le partite casalinghe fuori dal proprio comune, il Vanzaghello ha potuto contare su un supporto costante, con una media di circa 70 tifosi a partita, presenti con grande entusiasmo anche nelle trasferte.

Un ruolo importante nel percorso che ha portato alla vittoria del campionato è stato svolto anche dagli sponsor e dai partner che hanno scelto di sostenere il progetto fin dalla sua nascita. Realtà del territorio che hanno creduto nella nuova avventura sportiva dell’ASD Vanzaghello, contribuendo alla crescita della società e permettendo alla squadra di affrontare la stagione con solidità. Un supporto fondamentale che testimonia il forte legame tra la squadra e la comunità locale.

La promozione rappresenta un traguardo importante per una società nata solo pochi mesi fa ma già capace di costruire un progetto sportivo solido e ambizioso. Dopo la vittoria matematica, squadra e tifosi hanno festeggiato domenica sera, celebrando una stagione che resterà nella storia recente del calcio locale.

Con la promozione in Seconda Categoria, il progetto dell’ASD Vanzaghello 2025 guarda ora al futuro con rinnovata ambizione, con l’obiettivo di continuare a crescere e consolidare il legame con il territorio e la propria comunità sportiva.

Rosa squadra

Airoldi Luca, Colombo Tommaso, Covizzi Lorenzo, De Paoli Andrea, Elia Nicolas, Gamberonci Lorenzo, Grassi Andrea, Grassi Luca (capitano), Grassi Scalvini Loris, Grassini Matteo, Lutaj Hekuran, Maciariello Domenico, Maglione Gianluca, Marongiu Christian, Merlo Alessio, Nisoli Lorenzo, Sardina Marco, Sbrò Alessio, Starvaggi Mattia, Terreran Daniel, Vacirca Andrea, Zecchin Luca.

Staff e dirigenza

• Allenatore: Dario Terreran

• Secondo allenatore: Matteo Fabbro

• Presidente: Marino Bollazzi

• Vice-presidente: Fabio Murgia

• Direttore Sportivo: Matteo Frasetta

• Dirigenti: Alessandro Ielpo, Alessio Terreran, Mirko Mazzocchi, Marco Caramia • Tesoriera e responsabile comunicazione e social media: Francesca Rondanin