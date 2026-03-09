Il Palavolta di Lonate Pozzolo si è tinto nuovamente dei colori dell’Asd Olimpic Taekwondo Valerio Spinosa di Legnano, protagonista assoluta della terza edizione del Trofeo Manfredi.

L’Asd Valerio Spinosa vince il Trofeo taekwondo Manfredi

Alla prestigiosa competizione interregionale hanno partecipato, durante il weekend, oltre 300 atleti provenienti dal Nord Italia. La società legnanese ha confermato la propria leadership nel circuito Endas/Unitam, conquistando il gradino più alto del podio nella classifica generale per società e bissando così il successo dello scorso anno, grazie a una pioggia di medaglie d’oro, testimonianza dell’eccellenza tecnica e della compattezza del gruppo.

Due giorni di successi: dalle Forme al Combattimento

La kermesse si è aperta sabato, con i saluti del Sindaco Elena Carraro e del Vicesindaco Andrea Colombo, che hanno dato il via alla gara di Poomse (forme), nella quale gli atleti dell’Olimpic hanno mostrato precisione e disciplina, portando a casa ben 13 medaglie d’oro. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Lucia Alessia Copertino, Martina Cassani, Fabio Copertino, Andrea Valassina, Teo Kwak, Sophie Bozzi, Giovanni Vismara, Beatrice Radovisc, Lorenzo Lotrecchiano, Nicole Brazzorotto, Aliona Granaci, Manuele Cuviello e Sergio Bertani.

Le vittorie dei ragazzi del Maestro Vincenzo Spinosa sono proseguite anche domenica nelle gare di combattimento, in cui la società ha fatto incetta di ori grazie alle prestazioni determinanti di Andrea Raimondi, Nicolò Roccato, Manuele Cuviello, Giovanni Vismara e Nicole Bozzi.

La dichiarazione: “Prima della vittoria, la crescita umana dei ragazzi”

A chiusura di questo weekend trionfale, il Maestro ha voluto dedicare un pensiero profondo ai suoi ragazzi, sottolineando come il valore di questi successi risieda ben oltre il metallo delle medaglie:

“Vedere questi ragazzi salire sul podio è un orgoglio, ma la vera vittoria è osservare come stiano migliorando di gara in gara nel loro percorso di crescita umana. Per noi, la competizione non è il fine ultimo, ma uno strumento prezioso: serve a sperimentare il proprio livello, a guardare in faccia le proprie paure e a provare a superare i propri limiti. Come Valerio, cerco anch’io di insegnare loro che il Taekwondo è una scuola di vita, dove il rispetto, la resilienza e la gentilezza valgono molto più di un calcio ben piazzato.”

Nel segno di Valerio: appuntamento al Memorial di maggio

Ogni successo dell’ASD porta con sé il ricordo vivo di Valerio Spinosa, giovane Maestro di taekwondo e talentuoso musicista scomparso prematuramente nel 2022, la cui eredità di coraggio e amore per la vita continua a guidare ogni passo della società che porta il suo nome.

Il prossimo grande appuntamento per celebrare l’esempio infinito lasciato da Valerio è fissato per il 16 e 17 maggio al PalaKnights di Legnano. In quelle date si terrà la quarta edizione del Memorial Valerio Spinosa, un evento di respiro internazionale che vedrà la partecipazione di numerose società sportive europee di taekwondo. Sarà un momento di grande sport e commozione, un inno alla vita che Valerio ha sempre onorato e che i suoi allievi continuano a raccontare sul tatami.