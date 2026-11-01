L’Arconatese batte con un netto 3 a 0 la Castellanzese

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Il derby del Girone B della Juniores Nazionale sorride all’Arconatese, che espugna il “Bellini” con un netto 3-0 al termine di una partita combattuta e più equilibrata di quanto il risultato finale lasci intendere. Davanti a una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni e in una giornata dal clima quasi primaverile, i gialloblù di mister Faiella – costretto alla tribuna per squalifica – si confermano squadra solida, concreta e cinica.

La Castellanzese ha fatto valere per lunghi tratti una maggiore supremazia territoriale e un possesso palla più consistente, ma si è trovata di fronte un’Arconatese organizzata, capace di difendere con ordine e di colpire con grande efficacia nelle transizioni offensive. È stata proprio la concretezza a fare la differenza: poche occasioni create dagli ospiti, ma sfruttate al meglio

La gara

Mister Cerri conferma il collaudato 4-3-3 con Ciafrone tra i pali; Scremin, Lohja, Greco e Caccia in difesa; Valli davanti alla retroguardia con Mirrione e Cattaneo mezzali; tridente offensivo composto da Monti, Bonaiti e Passafaro.

Arconatese che risponde con il più classico dei 3-5-2, guidato in cabina di regia dall’esperto capitano Buccero (ex Accademia Inter e Novara).

L’avvio è intenso e combattuto, con le due squadre che si affrontano senza timori ma concedendo poco agli attaccanti. La prima vera occasione è della Castellanzese: al decimo Valli lascia partire una conclusione a giro dalla distanza che costringe Valente a una splendida parata all’incrocio dei pali.

Risponde l’Arconatese al quindicesimo con un’azione in sviluppo da calcio d’angolo che porta al tiro Buccero sul lato destro dell’area. Para a terra Ciafrone.

I neroverdi insistono e si rendono ancora pericolosi con Monti, mentre l’Arconatese cresce progressivamente restando compatta e pronta a sfruttare gli spazi.

Alla mezz’ora Passafaro si invola sulla fascia destra arriva sul fondo e crossa in mezza all’area dove arriva Monti che impatta di testa alto sopra la traversa.

La svolta arriva al trentaduesimo: su una rapida ripartenza sviluppata da destra a sinistra con Cristoferi che gira bene la palla per Bonora bravo a trovare l’inserimento perfetto di Ippolito che, con freddezza, supera Ciafrone e firma il vantaggio ospite.

La reazione della Castellanzese produce qualche tentativo interessante, ma senza impensierire seriamente la retroguardia gialloblù.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con una Castellanzese aggressiva e desiderosa di rientrare in partita. Bonaiti sfiora subito il pareggio, trovando ancora una volta la pronta risposta di Valente.

Nel momento migliore dei padroni di casa, però, l’Arconatese colpisce ancora.

Al quarto minuto cross dalla tre quarti di Mina che trova sul secondo palo Cristoferi. Sponda di testa per Bonora che, da pochi passi, non sbaglia il raddoppio

Sotto di due reti, la Castellanzese prova a cambiare volto con le mosse dalla panchina e un assetto più offensivo (3-4-3), mantenendo il controllo del gioco ma trovando pochi varchi contro una formazione ospite attenta e compatta.

Il definitivo 3-0 arriva al ventinovesimo: i neroverdi perdono palla in fase di pressione alta, Ippolito recupera e lancia in profondità Cristoferi, che salta anche il portiere e deposita in rete il gol che chiude l’incontro.

Nel finale la Castellanzese ha il merito di continuare a cercare il gol, sfiorandolo con Passafaro che colpisce la traversa e con Dellacqua di testa, ma il punteggio non cambia.

Al quarantacinquesimo esce dal campo Cristoferi, forse il migliore in campo, autore di una prestazione completa fatta di corsa, intensità, qualità e sacrificio, impreziosita da un gol e da un assist. Non a caso, al momento della sostituzione nel finale, riceve gli applausi dell’intera tribuna.

La Castellanzese ha costruito di più e mantenuto maggiormente il possesso del pallone, ma l’Arconatese ha dimostrato tutta la sua maturità tattica: difesa compatta, ripartenze rapide e grande concretezza sotto porta. Un successo che premia la capacità dei gialloblù di essere decisivi nei momenti chiave del derby.

Nel prossimo turno la Castellanzese farà visita alla Leon, match in programma sabato 7 Novembre.

Il commento

“È stata una partita non giocata bene dalla Castellanzese, abbiamo avuto poche idee sia in fase di costruzione sia in fase difensiva, che hanno permesso ai nostri avversari di approfittarne sfruttando il giro palla e il contropiede – ha detto l’allenatore neroverde Alessandro Cerri – In settimana lavoreremo per eliminare gli errori e prepararci al meglio al prossimo match”.

Il tabellino

CASTELLANZESE – ARCONATESE 0-3 (0-1)

RETI: 32’ pt Ippolito (A), 4’ st Bonora (A), 29’ st Cristoferi (A)

CASTELLANZESE (4-3-3): Ciafrone; Caccia (24’ st Rivolta), Greco, Lohja, Scremin (14’ st Fiorio); Cattaneo (24’ st Pasqualini), Valli, Mirrione (10’ st Soragna); Passafaro, Bonaiti (38’ st Dellacqua), Monti. A disposizione: Crespi, Bovi, Zaccaria, Schembri. Allenatore: Alessandro Cerri

ARCONATESE (3-5-2): Valente; Novelli (28’ st Maloku), Guidi, Nazzaro (34’ st Colella), Rottoli, Mina (33’ st Magni), Ricci, Ippolito (40’st Nasuti), Cristoferi (45’ st Troia Di Lauro), Bucciero, Bonora. A disposizione: Lecchi, Di Giorgi, Beghetto. Allenatore: Tiziano Faiella (squalificato)

ARBITRO: Federico De Martino di Busto Arsizio; assistenti Emanuele Roveda di Varese e Nicolò Panaino di Busto Arsizio

RECUPERO: 0’ + 4’