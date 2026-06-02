La Vomien Legnano sorprende alle finali nazionali UISP

La Vomien Legnano sorprende conquistando il sesto posto alle finali nazionali UISP. Un esordio tra le migliori d’Italia per la squadra legnanese

Le finali

A PalaAnderlini di Modena, si sono disputate le finali nazionali UISP di Sitting Volley, con dieci squadre provenienti da tutta Italia in corsa

per il titolo tricolore.

La formazione di casa si presentava da campione in carica, pronta a difendere il titolo davanti al proprio pubblico. Insieme a lei, altre nove realtà determinate a giocarsi il primato: Sports Land Roma, Ravenna, Cus Verona, Entella, Brembate, Pallavolo Bacci Campi Bisenzio,

Villanova Volley, Sacrata Volley Civitanova Marche e Vomien SS Martiri Legnano. Tutti gli incontri si sono disputati al meglio dei tre set.

Per la prima volta nella sua storia, la squadra di Legnano ha partecipato alla fase finale del campionato italiano, confrontandosi subito, nei quarti di finale, con una delle principali favorite: il Cus Verona. L’avvio è stato sorprendente, con i legnanesi capaci di portarsi sull’8-1,

ma alla distanza sono emerse l’esperienza e la qualità degli avversari, che hanno ribaltato il primo set e chiuso poi la gara in due parziali.

La reazione della Vomien non si è fatta attendere. Nei successivi incontri contro Pallavolo Bacci e Sports Land sono arrivate due vittorie nette per 2-0, che hanno consentito alla squadra di conquistare l’accesso alla finale per il 5°-6° posto: un risultato tutt’altro che scontato per una debuttante.

Nella mattinata di domenica, i legnanesi sono tornati in campo contro l’Entella. Ne è nata una sfida equilibrata e combattuta, risolta a favore degli avversari, ma che ha confermato la crescita e la competitività della formazione lombarda.

A conquistare il titolo nazionale è stata Brembate, che riporta così lo scudetto in Lombardia grazie a una prestazione di alto livello.

Per la Vomien SS Martiri Legnano resta un sesto posto nazionale che vale molto più della posizione in classifica: un esordio tra le migliori d’Italia che conferma il percorso di crescita di

una società giovane, ma già capace di ritagliarsi un ruolo importante nel panorama del SittingVolley italiano.