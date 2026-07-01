La Voden Medical Legnano soffre, ma firma la doppietta

Nel Campionato di Serie A2 di softball, la Voden Medical Legnano conquista una preziosa doppietta casalinga contro Avigliana, al termine di due partite combattute e decise nelle fasi finali.

Doppietta di carattere per la Voden Medical Legnano

Due successi importanti che permettono alle biancorosse di tenere viva la speranza di qualificazione ai playoff promozione. In gara 1 sono le lanciatrici a prendersi subito la scena, riuscendo a tenere a zero gli attacchi per cinque riprese. La partita si decide nella sesta, quando Avigliana sfrutta due errori difensivi e tre valide per segnare cinque punti e portarsi avanti. Al cambio di campo, però, Legnano reagisce e ribalta l’incontro con una ripresa da nove punti, costruita grazie a quattro singoli, un doppio, un triplo e cinque basi ball. Decisivo il triplo da tre Rbi di Agostina Turlione, mentre va sottolineata anche l’ottima prova di Stefania Colombo, autrice di sette riprese lanciate, otto strikeout e due Rbi. La prima gara si chiude così con il successo di Legnano per 9-5.

Rimonta vincente in gara 2

In gara 2 è Avigliana a partire meglio, segnando tre punti già nella prima ripresa. Al cambio di campo Legnano accorcia subito le distanze con due punti, poi nella seconda ripresa ne realizza altri due e passa in vantaggio. Avigliana trova il pareggio nella quinta ripresa, lasciando la partita aperta fino al finale. Alla settima ripresa Legnano si presenta con basi piene e due out: Eliana Giavarini trova la valida decisiva che permette alle padrone di casa di imporsi 5-4.

Playoff ancora possibili

Una doppietta sofferta, ma di grande valore, che premia la capacità di Legnano di restare in partita anche nei momenti più difficili e consente alla squadra di continuare a credere nella corsa ai playoff promozione.