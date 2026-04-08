Grande prova di forza della Voden Legnano, che al campo Peppino Colombo conquista con autorità l’accesso alle Final Four della Coppa Italia di Serie A2 di softball.
La Voden Legnano vola alle final four di Coppa Italia
La formazione legnanese, campione in carica della competizione, supera le Avigliana Rebes in entrambe le gare del concentramento 1, imponendosi 3-1 nella prima sfida e dilagando 13-3 nella seconda, chiusa per manifesta superiorità al quarto inning.
Un risultato netto, che conferma la solidità e la qualità del gruppo, capace di gestire con maturità il primo incontro e di esprimere tutto il proprio potenziale offensivo nella seconda partita.
Con questo doppio successo, Legnano stacca il pass per la fase finale di settembre, dove proverà a difendere il titolo conquistato nel 2025 e a confermarsi tra le protagoniste del panorama nazionale. Con le biancorosse, accedono alle Final Four anche Castionese, Milano 1946 e Nuove Pantere Lucca.