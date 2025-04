La U.S. Legnanese 1913 continua il suo impegno per la crescita del ciclismo giovanile, e il prossimo 6 aprile 2025 si prepara a inaugurare la nuova stagione con un doppio appuntamento dedicato ai giovani talenti delle due ruote.

La Us Legnanese 1913 punta su giovani e pari opportunità

La storica società sportiva, da sempre attenta alla valorizzazione delle nuove generazioni, rinnova la sua tradizione puntando con decisione non solo sulla categoria Allievi, nella quale milita proprio la U.S. Legnanese Young, ma anche e soprattutto sul ciclismo femminile. Un investimento che riflette la volontà di dare continuità al proprio operato e di creare nuove opportunità per i giovani ciclisti.

La giornata si aprirà con il 51° Gran Premio Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni, competizione riservata alla categoria maschile Allievi che lo scorso anno ha visto trionfare sul percorso di 59,4km, ad una media di 44km/h, Gregorio Acquaviva/Madonna di Campagna davanti a Luca Frontini del GB Team Pool Cantu’ e a Edoardo Orengo della Nuova Ciclistica Arma. Anche quest’anno il tracciato metterà alla prova resistenza e strategia dei partecipanti con un mix di rettilinei e tratti tecnici che richiederanno grande abilità tattica.

Targa d'oro città di Legnano

Il pomeriggio vedrà invece una grande novità: la 105° Targa d’Oro Città di Legnano – Memorial Mauro Mezzanzanica sarà infatti riservata al ciclismo femminile con prove dedicate alle categorie Esordienti e Allieve.

La gara è una tappa del Trofeo Rosa, prestigioso circuito nazionale di gare ciclistiche su strada per giovani atlete il cui obiettivo è quello di incentivare la partecipazione delle ragazze a questo sport.

Se per le ragazze significa avere la possibilità di crescere tecnicamente e di misurarsi in un contesto sportivo strutturato e competitivo di alto livello, per la U.S. Legnanese 1913 prendere parte a questo circuito vuol dire promuovere il principio delle pari opportunità che va oltre il mondo delle due ruote. Insieme alla sua squadra, Luca Roveda, Presidente della realtà sportiva cittadina, si fa infatti portavoce di un enorme cambiamento basato sulla ferma convinzione che garantire alle atlete la stessa visibilità e importanza riservata agli uomini sia un passo fondamentale per abbattere barriere culturali e sociali ancora presenti - non solo nel mondo sportivo. Favorire la diffusione di modelli femminili forti e positivi è fondamentale per ispirare le nuove generazioni; e, in un mondo come quello del ciclismo, tradizionalmente e storicamente considerato a predominanza maschile, rappresenta una significativa opportunità per ridurre il divario di genere e incentivare le atlete a intraprendere una carriera sportiva con ambizione e determinazione.

Il 6 aprile sarà dunque una giornata all’insegna dello sport e della passione per il ciclismo, coi giovani talenti pronti a darsi battaglia sulle strade di Legnano. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati; un evento che proietta il mondo delle due ruote verso un futuro sempre piu’ inclusivo e competitivo.