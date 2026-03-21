Alla Soevis arena la Ucc Piacenza vince contro i Knights di Legnano.

La UCC Piacenza vince contro i Knights

Stepanovic apre le marcature, seguito da Anaekwe, facendo presagire un equilibrio che, in effetti, poi si vedrà durante tutta la partita. Poggi e Valesin allungano sul 2-6, Legnano risponde con Oboe e Riva per una gara veloce e abbastanza piacevole.

La UCC prova un paio di volte a scappare prima sul 9-14 e poi sul 11-17, ma Legnano trova sempre dei canestri per rimanere in scia, come quello di Sodero che fissa il 13-17 del 10’.

Scali apre il secondo periodo con la tripla del -1, mentre Sodero fa capire che è “una di quelle sere”, con qualche canestro che mantiene Legnano a contatto o addirittura al pareggio.

La schiacciata in contropiede di Scali da di nuovo il vantaggio alla SAE Scientifica Soevis sul 28-26, ma il quarto prosegue su un equilibrio che non lascia mai un vantaggio significativo per nessuna delle due squadre, fino al 38-41 del 20’.

L’approccio del terzo periodo dei Knights è tragico

Calbini, Anaekwe e Poggi danno il +13 alla UCC che sente già la vittoria in mano al 24’.

Legnano subisce, ma con Riva prova a far partire la risalita: dal 27’ al 30’ la difesa chiude tutto e in attacco, sempre ispirata da Sodero in formato supereroe, mette un parziale di 7-0 fino al 49-55 della fine del quarto.

La rincorsa continua anche nel quarto parziale e il pareggio arriva al 33’ sul 57-57, tanto per cambiare, sempre con una tripla di Sodero, che segna anche quella del 62-59.

Legnano ha qualche minuto di vantaggio, fino alla tripla di Valesin del 63-64; Criconia infila i liberi del 63-66, ma i liberi di Sodero e il jumper di Oboe danno il 67-66 ai Knights con poco più di un minuto da giocare.

Qui si inceppa la macchina biancorossa e la tripla di Ferraro del 64-71, chiude di fatto la gara, anche se il punteggio finale sarà di 70-74.

Occasione persa per Legnano che ora avrà bisogno di prestazioni sempre al massimo delle proprie possibilità, per arrivare in zona playoff, a partire da settimana prossima contro Agrigento in casa.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – UCC ASSIGECO PIACENZA 70-74 (13-17, 25-24, 11-14, 21-19)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 32 (5/6, 6/14), Guido Scali 14 (3/7, 2/3), Francesco Oboe 9 (3/3, 1/8), Alessandro Riva 6 (3/4, 0/2), Andrea Quinti 4 (2/4, 0/0), Vytenis Cizauskas 3 (1/6, 0/2), Arsenije Stepanovic 2 (1/1, 0/3), Francesco De Capitani 0 (0/5, 0/0), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0), Mattia Mastroianni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 31 3 + 28 (Guido Scali 6) – Assist: 12 (Vytenis Cizauskas 5)

UCC Assigeco Piacenza: Martino Criconia 15 (2/2, 3/6), Lorenzo Calbini 14 (2/5, 2/6), Simon Obinna Anaekwe 13 (6/11, 0/1), Federico Ricci 8 (4/7, 0/0), Leonardo Valesin 7 (1/2, 1/5), Giovanni Poggi 6 (3/7, 0/3), Massimiliano Ferraro 5 (0/3, 1/4), Andrea Mazzucchelli 4 (0/1, 1/3), Dalton Pepper 2 (0/4, 0/2), Kuot Yak Deng Kuot 0 (0/0, 0/0), Joaquin Sarmiento 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 42 14 + 28 (Simon obinna Anaekwe 11) – Assist: 12 (Lorenzo Calbini, Giovanni Poggi 3)