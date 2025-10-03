Il Team Israel – Premiere tech non sarà al via della Coppa Bernocchi e della tre Valli Varesine come annunciato da poco. Una scelta forse dettato dalle ragioni di sicurezza e dalle manifestazioni di questi ultimi giorni.

La Team Israel – Premiere tech non ci sarà alla Coppa Bernocchi

Lunedì 6 ottobre a Legnano, in occasione della 106° Coppa Bernocchi di ciclismo non sarà presente anche il Team Israel, che negli scorsi mesi aveva invece confermato la propria presenza. Una partecipazione che ci sarebbe dovuta essere senza alcun riferimento al nome Israel, per ragioni di sicurezza, come avvenuto alla Vuelta di Spagna. Le diverse manifestazioni in atto in questi giorni hanno probabilmente fatto propendere verso la decisione di disdire la propria presenza.

La comunicazione dell’Us Legnanese