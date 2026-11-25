Ottimi risultati per Allieve e Juniores/Senior per la sezione femminile e qualificazione alla finale nazionale per la squadra Gold1 sezione maschile.

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Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Perseverant Legnano, impegnata nelle competizioni federali di ginnastica artistica con le categorie Allieve e Juniores/Senior.

I risultati

Le Allieve, impegnate nel campionato Gold 3B a squadre, hanno affrontato la gara con determinazione e grande spirito di squadra. La formazione composta da Sally Cassano, Margherita Moro, Arianna Stepanenco, Silvia Donini e Aicha Hedda ha ottenuto un

ottimo 16esimo posto su 30 squadre partecipanti, confermando la costante crescita del gruppo. Da sottolineare in particolare il risultato al volteggio, dove la squadra ha fatto registrare il quinto punteggio complessivo, a testimonianza dell’eccellente lavoro tecnico svolto quotidianamente in palestra.

Ottime notizie anche dal campionato Silver LE3 individuale riservato alle categorie Junior e Senior, dove le ginnaste hanno conquistato risultati di grande rilievo. Tra le prestazioni più significative spiccano il secondo posto di Carrara nella categoria Senior 1, il terzo posto di Brumana nella categoria Junior 1, impreziosito anche dal secondo posto alla trave, e il quarto posto di Barlocco nella categoria Senior 2, con un brillante terzo posto di specialità alla trave. Buoni piazzamenti anche per Caccia (10a), La Ragione (13a), Cremonesi (15a), Bianchi (26a), Barengo (40a) e Guido (44a), in gare che hanno visto la partecipazione di numerose atlete provenienti da tutta la regione.

Le allenatrici Genny Evolini e Francesca Crespi si dichiarano molto soddisfatte delle prestazioni offerte da tutte le ragazze scese in campo:

“I risultati ottenuti confermano che il percorso intrapreso è quello giusto. Siamo orgogliose dell’impegno, della serietà e della crescita dimostrata dalle nostre ginnaste. L’invito è quello di continuare a lavorare con questa determinazione, perché la strada è quella corretta e i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti.”

Un bilancio quindi più che positivo per la società legnanese, che guarda ai prossimi appuntamenti con entusiasmo e fiducia nel lavoro svolto quotidianamente da tecnici e atlete.

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Sezione maschile

Per la sezione maschile la Società Perseverant conquista la finale nazionale di Torino.

Nella gara di Carate Brianza, settimo posto nella prova a squadre Gold 1: il quartetto legnanese stacca il pass per l’atto conclusivo di dicembre.

Il team guidato dal tecnico Riccardo Tosca — composto da Sergio Ponzelletti, Riccardo Gariboldi, Andrea Marinoni e Federico Di Gianmarco — ha affrontato la gara con solidità, chiudendo al settimo posto al termine di una prestazione convincente. Un risultato che vale

l’accesso alla finale nazionale in programma a Torino dall’11 al 13 dicembre.

Per la società legnanese si tratta di un traguardo che conferma il percorso di crescita intrapreso dal gruppo. La squadra ha margini importanti e guarda ai prossimi impegni con fiducia: lo stesso allenatore si è detto soddisfatto dell’impegno mostrato dagli atleti in palestra, sottolineando come il lavoro quotidiano stia già producendo riscontri concreti.

Ora l’attenzione si sposta su Torino, dove i ginnasti della Perseverant proveranno a misurarsi con il livello più alto della categoria.