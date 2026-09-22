La rimonta non basta: la finale per la B va al Porta Mortara

I novaresi si impongono 8-6 nella finale playoff di Serie C. Decisivo il secondo inning chiuso sul 6-0 dai padroni di casa. I biancorossi reagiscono con carattere e sfiorano più volte il ribaltone

Sul campo di Novara, gara 2 della finale playoff di Serie C valida per la promozione si chiude 8-6 per il Porta Mortara sul Legnano.

La gara

La partita si decide presto, in un secondo inning da incubo per gli ospiti, in cui i padroni di casa piazzano un secco 6-0, un parziale che segnerà tutto il resto dell’incontro.

Eppure il Legnano non si arrende mai. I biancorossi reagiscono con carattere e determinazione, macinano gioco, riempiono le basi in più di un’occasione e si portano più volte a un passo dal riaprire davvero la sfida. Ma il colpo decisivo purtroppo per loro non arriva.

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Finisce così la stagione 2026 per il Legnano, caratterizzata dal bottino pieno in regular season e dalla conquista della finale promozione per la Serie B. Resta l’amarezza per un traguardo sfumato proprio all’ultimo atto, ma anche la consapevolezza di un gruppo solido e all’altezza, capace di lottare fino alla fine e di gettare basi importanti per il futuro.