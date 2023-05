La Rari Nantes Legnano batte nettamente Buccinasco

Vittoria netta per la Rari Nantes Legnano che nella piscina di casa batte Buccinasco per 16 a 5 chiudendo una buona prima fase della stagione.

Vittoria netta, 16-5, della Rari Nantes Legnano Under 15 contro Buccinasco, nel gruppo D del campionato lombardo PallaNuotoItalia. Risultato mai in discussione per tutto il match, frutto di “una grande prova corale”, commenta a fine match coach Paolo Mattei, “che ha messo nelle migliori condizioni capitan Valentini di segnare 9 gol, chiudendo da capocannoniere il girone”. Sono, infatti, 40 in totale le reti segnati da Gabriele Valentini nella stagione regolare, chiusa dalla RNL al secondo posto con 18 punti e una sola sconfitta contro Omegna Nuoto, capolista a quota 21. Ora testa e concentrazione per la seconda fase della stagione.

RNL-Buccinasco: 16-5 (Parziali: 3-1, 5-2, 2-2, 6-0)

Marcatori RNL: Valentini 9, Dall’Omo 2, Dipalo 2, Germano 1, Bergamaschi 1, Zorzetto 1