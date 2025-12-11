Si è svolta domenica 7 dicembre a Cornaredo la gara nazionale di karate, organizzata da ASI nazionale. Alla competizione si sono presentati puntuali oltre settecento atleti provenienti da tutto lo stivale a darsi battaglia sul tatami.

La Rapid academy Ju Jitsu di Rho alle gare nazionali di Karate

I ragazzi della RAPID ACADEMY JU JITSU di Rho, diretta dal maestro Marco Bernetti 3° Dan, si sono presentati puntuali alla manifestazione per competere nel girone del karate combat mma light.

I primi a calcare il tappeto di gara sono stati i piccoli di casa che si sono battuti senza risparmio guadagnandosi medaglie e podi.

Per la categoria KIDS 7/13 anni si sono presentati Valerio Bonura (primo classificato), Stefano Gamba (secondo classificato), Mattia Zanellati (primo classificato), Gabriele Gamba (secondo classificato).

Nella categoria Juniores 14/18 anni, ha partecipato Leonardo Brambilla all’esordio, conquistandosi anch’egli un oro. Per i Seniores si sono presentati: Luca carlo Solbiati (primo classificato), Martino Fiore (secondo classificato) e Riccardo Conti che non ha guadagnato il podio ma ha dimostrato grande personalità durante i matches disputati. Chiude la competizione di casa Carmine Lorenzo ormai promettente fighter nella medesima categoria.

A fare da coach d’angolo il preziosissimo aiuto del Sig. Marco Rossetti e Andrea Bianchi.

Giornata meravigliosa all’insegna dello sport e dell’amicizia, vetrina essenziale da esempio per i numerosissimi bambini presenti alla competizione.

I ragazzi della RAPID tornano a casa soddisfatti dell’operato pronti per preparare le prossime gare programmate per il nuovo anno. Molto soddisfatto il maestro Marco Bernetti dello svolgimento della gara.