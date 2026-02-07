La prima medaglia d’oro italiana delle Olimpiadi arriva da Rho

La prima medaglia d’oro italiana delle Olimpiadi di Milano- Cortina 2025 arriva da Rho
Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro
A conquistarla Francesca Lollobrigida che nel giorno del suo compleanno, si regala e regala all’Italia l’oro nel pattinaggio di velocità sui tremila metri. La gara olimpica di velocità si è disputata sulla pista realizzata all’interno dei padiglioni di Rho Fiera
Medaglia d’oro e record olimpico realizzato sulla pista di Rho Fiera
Lollobrigida ha conquistato la medaglia dal metallo più prezioso con una prestazione pazzesca, condita dal record olimpico, una prestazione che rimarrà nella storia del pattinaggio italiano. Quello conquistato da Francesca è il primo oro olimpico a livello femminile conquistato nel pattinaggio italiano