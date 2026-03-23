Gara individuale regionale GAF livello LB3 Base, LB3 Avanzato, LB Base, LB Avanzato per le ragazze della Perseverant Legnano.

La Perseverant alle gare di Ginnastica artistica Campionato Silver

Si sono disputate a Lodi le gare per il settore femminile di Ginnastica Artistica campionato Silver.

Perseverant ha portato in gara 4 ginnaste per il livello LB3 Base ed Avanzato allenate dal tecnico Samanta Pauselli. Brave le ragazze che come sempre si sono distinte nella competizione. La ginnasta Allieva 4 Giorgia Calò (7), le Junior2 Elisa Codari (5), Fiordi Ginevra (7) e Marisa Angiulo (10).

Per il livello LB Base Perseverant ha portato in gara dieci ginnaste allenate dai tecnici Elisa Santangelo e Noa Villa. Anche in questo livello le allenatrici si dicono soddisfatte per l’impegno ed i risultati raggiunti.

Le allieve A1 Ginevra Distefano (16), Zoe Orlando (17), Giulia Ubertini (20), Greta Genovese (23), Camilla Merlotti (24).

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L’allieva A2 Sharon Kalaj (30), le allieve A3 Giorgia Albricci (28), Alice Cucchetti (35), le allieve A4 Elena Ferrentino (22) e Gioia Francesca Irlandini (26)

Per il livello LB Avanzato Perseverant ha portato in gara sei ginnaste allenate dai tecnici Valeria Milotta, Crespi Francesca, Elena Colombo e Alice Seveso.

All’esordio assoluto Esmeralda Bani l’allieva A1 piazzata al 12 posto. La collega Gaia Bianchi sempre allieva A1 si comporta molto bene e si piazza al 5 posto. Bene anche le ginnaste A2 Sofia Floriano (8), Sveva Chiarantano (10) e Tecla Garavaglia (13). La ginnasta Sofia Arienti allieva A3 si piazza all’ ottavo posto dopo un’ottima prestazione.