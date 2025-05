Si sono disputate le finali nazionali Allievi Gold a Montevarchi il 24, 25 Maggio e Perseverant di Legnano era presente con i ginnasti allievo 1 Nicolò Morrone, il ginnasta allievo 2 Riccardo Gariboldi e con il ginnasta allievo 5 Sergio Ponzelletti.

La Perseverant alle finali nazionali Allievi Gold

La competizione è stata di altissimo livello con la partecipazione dei migliori 30 ginnasti di tutta Italia per ogni categoria d’età. I giovani ginnasti della Perseverant, allenati dal tecnico Riccardo Tosca, hanno disputato un’ottima gara che sui sei attrezzi hanno concluso con questi piazzamenti. Nicolò alla sua prima finale nazionale si piazza al 25 posto, Riccardo alla sua seconda finale nazionale si piazza al 16 posto e Sergio alla sua prima finale nazionale si piazza al 24 posto.

Soddisfazione in Società dove il presidente Roberto Bani e tutta la dirigenza ringraziano per il risultato ottenuto dai ragazzi con questa prestigiosa partecipazione alle finali nazionali per il torneo Gold. Soddisfazione anche per il tecnico Riccardo che ha giudicato buona la prestazione dei ginnasti in una competizione ai massimi livelli dove si confida di avere buoni margini di miglioramento nelle stagioni a venire.