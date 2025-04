Appuntamento a giovedì Primo maggio 2025, con partenza dal campo della Pace a Legnano alle 9.30. È tutto pronto per la PAM Race, lo corsa nel Parco Alto Milanese, organizzata da Sport Più in collaborazione con Runners Legnano, Bumbasina Run Busto e con il supporto delle amministrazioni di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza.

La "Pam race" torna giovedì primo maggio

L’edizione 2025, che rientra nel circuito Running People, è stata presentata questa mattina nella sede del Parco Alto Milanese.

Giù il velo sull’edizione 2025 della run nel Parco Alto Milanese. Corsa che è cresciuta in termini di chilometri e di partners che hanno lavorato all’organizzazione. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per raccontare gli ultimi dettagli dell’appuntamento del Primo Maggio. Iscrizioni online ancora aperte, che iniziano a prendere a quota (https://sportpiu.org/pam-race/?timestamp=577248).

Alla conferenza stampa di presentazione, oltre al presidente di Sport più Stefano Colombo, erano presenti: Giuseppe Pirola, presidente UYBA; Giuditta Lualdi, appena nominata Team Manager e testimonial UYBA Volley; Marcello Barone di Soevis; Giuditta Bombelli dei Runners Legnano e Andrea Macchi dei Bumbasina run; Samanta Santamaria di ACOF con Mirco, lo studente del corso di grafica che ha ideato il logo della corsa. Sono anche interventi Guido Bragato e Luca Folegani, assessori allo Sport (rispettivamente) di Legnano e Busto e Luigi Croci, consigliere delegato allo Sport di Castellanza. A fare gli onori di casa il presidente del Parco Alto Milanese Flavio Castiglioni, insieme al consigliere PAM Federico Radice.

Le possibili gare a cui partecipare

La PAM race offre ai runners la possibilità di partecipare alla Fast competitiva FIDAL, alla non competitiva e alla tradizionale Family run che per l’occasione è stata battezzata “La corsa delle Farfalle” in omaggio alla partnership con UYBA Volley. La società biancorossa, infatti, apre le porte dell’E-Work arena che giovedì Primo Maggio farà parte proprio del percorso e sarà uno dei punti attraversati dalla corsa. Non solo. In palio ci sarà anche la maglia ufficiale di Giuditta Lualdi che verrà assegnata per estrazione del pettorale.

Insomma, l’appuntamento sportivo del Primo Maggio sarà imperdibile per gli amanti della corsa competitiva, ma anche per tutti coloro che vogliono fare attività sportiva immersi nella natura e scoprire i sentieri del. Parco Alto Milanese.

Gli assessori Bragato e Folegani e il consigliere Croci hanno espresso grande soddisfazione «per una manifestazione che sa mettere insieme sport, socialità, valorizzazione del territorio e delle associazioni in un contesto ambientale straordinario qual è il Parco Alto Milanese».

Flavio Castiglioni, presidente del Pam ha ricordato che «il Parco sta vivendo una seconda giovinezza e che tantissime persone vengono sui sentieri riqualificati e dotati di segnaletica a correre e passeggiare. Il Parco Alto Milanese offre ambiente naturale e rilassante e sono convinto che la Pam race ci regalerà una grande giornata di sport e festa».

Il commento di Roberto Scazzosi

Infine, lo spunto di Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, partner del circuito: