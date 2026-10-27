La Nervianese conquista il quinto posto

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Desio ha ospitato la seconda prova di serie C e in pedana sono scese anche le atlete della Nervianese

La gara

La prima squadra della Nervianese ha ottenuto il qunto posto, complice una gara con qualche errore da parte delle cinque ginnaste in gara: ottimo però il punteggio del capitano Fabiola Sutera, risultata la migliore alla palla.

La formazione di questa seconda prova ha visto poi Giulia Imbrea al nastro, Debora Toniolo alla palla, Lisa Marinoni al cerchio e Serena Ruberto in prestito dalla società Virtus Gallarate alle clavette. Ora ancora qualche allenamento prima della finale di Zona Tecnica a Padova il prossimo 8 novembre.

Terminano il loro campionato la squadra formata da Alessia Napolitano, Nikoletta Serafimova, Sofia Zecchel e Alida Belotti che complice una giornata no non dimostrano le loro reali capacità.