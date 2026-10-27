Ginnastica

La Nervianese conquista il quinto posto

Ottima la prestazione del capitano Fabiola Sutera, risultata la migliore  alla palla

La Nervianese conquista il quinto posto

Nerviano ·

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Desio ha ospitato la seconda  prova di serie C  e in pedana sono scese anche le atlete della Nervianese

La gara

La prima squadra della Nervianese ha ottenuto  il qunto posto, complice una gara con qualche errore da parte delle cinque  ginnaste in gara: ottimo però il punteggio del capitano Fabiola Sutera, risultata la migliore  alla palla.

La formazione di questa seconda  prova ha visto poi Giulia Imbrea al nastro, Debora Toniolo alla palla, Lisa Marinoni al cerchio e Serena Ruberto in prestito dalla società Virtus Gallarate alle clavette. Ora ancora qualche allenamento prima della finale di Zona Tecnica a Padova il prossimo 8 novembre.

Terminano il loro campionato la squadra formata da Alessia Napolitano, Nikoletta Serafimova, Sofia Zecchel  e Alida Belotti  che complice una giornata no non dimostrano le loro reali capacità.

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