La nazionale di volley femminile della Polizia sceglie Pogliano per gli Europei

Il ritiro si svolgerà nel prossimo mese di dicembre, ma la notizia che la nazionale di volley femminile si radunerà a Pogliano per la prima fase della preparazione in vista dei prossimi Campionati europei è arrivata in settimana quando la Giunta, guidata dal sindaco Carmine Lavanga e per l’occasione dall’assessore allo Sport Gabriele Magistrelli ha votato di concedere il patrocinio all’iniziativa.

Per tre giorni la nazionale si allenerà al centro sportivo di via Chiesa

Per tre giorni, dal 10 al 12 dicembre, si ritroverà per l’allenamento nei palloni del centro sportivo comunale di via Chiesa.

«Abbiamo deciso di aderire a questo progetto in quanto già in passato abbiamo avuto modo di ospitare squadre di volley della Polizia Locale - spiega l’assessore Magistrelli - Abbiamo dato il nostro ok in quanto spesso a questi raduni sono collegate anche iniziative sociali. In passato le squadre di volley hanno contribuito ad aiutare i progetti dell’associazione Martina Capri».

Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e agenti della Locale nella squadra azzurra

Una squadra, la nazionale di volley della Polizia, composta da atlete appartenenti ai corpi di Polizie Locali, Provinciali, Metropolitane, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Carabinieri che ha al suo attivo oltre 20 raduni in diverse città italiane.

La squadra allenata dalla campionessa mondiale Simona Rinieri

La formazione è allenata dalla campionessa mondiale Simona Rinieri.

«Il nostro prossimo principale obiettivo sportivo sono i Campionati Europei Femminili che si svolgeranno in Germania nella città di Saarbruken dal 8 al 15 settembre 2024, ma per raggiungere la fase finale, la nostra compagine dovrà prima qualificarsi partecipando al girone di qualificazione che si svolgerà in Olanda dal 2 al 6 Gennaio sfidando le colleghe di Olanda e Slovacchia».

Durante i tre giorni a Pogliano amichevole con una squadra locale

«Per noi è di fondamentale importanza in quanto ultimo che precede la competizione, nel mese di dicembre - spiega Orazio Soriero presidente della squadra.»

La nazionale sarà a Pogliano dal 10 al 12 dicembre, giocherà contro una squadra della zona e sarà presentata ai cittadini durante una conferenza nella sala del consiglio comunale.