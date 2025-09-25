Una grande gara per la giovane cavallerizza di Turbigo che si è classificata prima in diverse categorie.

La giovane turbighese che primeggia nel campionato italiano di equitazione

Il Campionato Italiano – promosso da NBHA (National Barrel Horse Association) e da FITETREC-ANTE (Federazione Italiana Turismo Equestre) – si è svolto a Cattolica dal 18 al 21 settembre nella sede sportiva “Horses Riviera Resort”.

Greta Ciconali nel corso della manifestazione che ha visto più di 350 cavalieri partecipanti, distribuiti nelle varie categorie, ha ottenuto i seguenti risultati nella specialità POLE BENDING (gara di velocità in cui il cavaliere deve correre tra una fila di 6 paletti disposti in linea retta – a 6 m. l’uno dall’altro – eseguendo un percorso a zig-zag a/r senza abbatterli):

.1° classificata nella prima giornata di gara (tempo 20,754”) che le ha consentito di classificarsi 3° assoluta nella classifica generale Open.

.1° classificata nella “Master Cup” (selezione dei 2 migliori cavalieri per ogni Regione) col tempo 20,415” che le ha consentito di apportare un notevole punteggio alla squadra regionale del Piemonte che si è classificata prima tra tutte le regioni partecipanti alla manifestazione.

.1° classificata nel “Campionato Italiano Lady” con il tempo di 19,965” → Record assoluto della manifestazione.

La storia di Greta

Greta Ciconali vive a Turbigo, ha 19 anni e monta a cavallo da quando ne aveva 6. Il suo cavallo si chiama LD Alice Gun. Greta ed Alice sono cresciute insieme allenandosi nella Scuderia De Rosa Quarter Horse di Robecchetto con Induno. La storia sportiva di Greta l’ha vista partecipare attivamente negli anni a numerosissime competizioni di monta Western soprattutto nel nord Italia e grazie ai risultati ottenuti nel Pole Bending, è campionessa piemontese in carica in questa disciplina.

Ha superato la maturità nello scorso giugno al Liceo Artistico “P.Candiani” di Busto Arsizio e grazie alla sua grande passione per i cavalli e l’equitazione, si è attualmente iscritta alla Facoltà di Assistente Tecnica Veterinaria dell’Università di Torino. Vede il suo futuro nel mondo dell’equitazione con la possibilità di affermarsi anche come istruttrice di altri nuovi cavalieri.

A conclusione della manifestazione, oltre alle premiazioni, lo speaker ha chiamato Greta ad un giro di campo per ricevere gli applausi del foltissimo pubblico presente. Grande emozione per tutti sulle note di “We Are The Champion”.