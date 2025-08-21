il grandissimo risultato

La giovane di Sedriano è salito in vetta al mondo nel mondiale che si è disputato in Indonesia

La giovane Erika Esposito, classe 2006, nata a Magenta e cresciuta a Sedriano si è la laureata campione del mondo con la nazionale di pallavolo under 21 italiana.

La giovane pallavolista Erika è campione del mondo con l'Under 21

Erika Esposito, figlia unica di genitori campani ha vissuto fino a 13 anni a Sedriano, poi ha iniziato il percorso di pallavolo di alto livello presso il vivaio di Volleyrò Casal De Pazzi a Roma. Si è diplomata al Liceo Scientifico questo anno, e si è iscritta al corso di laurea di Scienze Statistiche ed Economiche alla Bicocca a Milano.

La giovane schiacciatrice, insieme alle compagne di squadra è riuscita a conquistare il titolo di campione del mondo con la nazionale under 21 a Surabaya in Indonesia. Un grandissimo risultato raggiunto dopo tanti anni sui campi da pallavolo d'Italia.

La sua brillante carriera

Nella stagione 2024/2025 ha esordito nel campionato di A2 con la Nuvolì Altafratte Padova (giunta settima in classifica):

- quinto posto come numero di punti segnati tra le schiacciatrici del campionato di A2

- terza come numero di ace

- indicata come giovane emergente dell'anno

Giocherà ancora ad Altafratte per la stagione prossima 2025/26.

Altri campionati svolti:

- 2023/2024 Campionato serie B1 - Volleyrò Casal De Pazzi

- 2022/2023 Campionato serie B1 - Volleyrò Casal De Pazzi

- 2021/2022 Campionato serie B2 - Volleyrò Casal De Pazzi

- 2020/2021 Campionato serie C - Volleyrò Casal De Pazzi

Partecipazioni alle competizioni internazionali con la Nazionale Italiana giovanile:

- 2025 Campionati Mondiali U21 - Oro

- 2024 Campionati Europei U20 - Argento

- 2023 Campionati Mondiali U19 - Bronzo

- 2022 Campionati Europei U17 - Oro (titolo di miglior schiacciatrice)

- 2021 Campionati Europei U16 - Argento (titolo di miglior schiacciatrice)