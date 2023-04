Dal giorno di Pasqua la città di Magenta può vantare una campionessa europea di Baton Twirling. E’ la 17enne Maddalena Salerio, che ha partecipato con la sua squadra ai campionati europei della disciplina svoltisi a Montichiari dal 6 al 9 aprile.

La giovane Maddalena campionessa europea di Twirling

Il giorno di Pasqua si è piazzata al primo posto nella disciplina X-strutting categoria senior e al terzo posto individuali nella disciplina Rhythmic Twirl senior, inoltre ha conquistato il primo posto con la squadra nazionale nel Twirling Corps e il secondo posto in team nel Dance Twirl senior.

Maddalena è nata a Vigevano e ha vissuto alcuni anni a Robecco sul Naviglio, ora è residente a Magenta e si allena in strutture di Corbetta ed Albairate. Una ragazza normale, ma animata sin da piccola dalla passione per quello che molti identificano con le esibizioni delle Majorettes nelle feste di paese e che invece è un vero sport agonistico, il Baton Twirling che richiede caratteristiche fisiche e impegno non cumuni.

Il racconto dell'atleta

"Frequentavo la prima elementare, quando un’amica mi ha proposto una lezione prova alla Twirling Accademy di Marcallo, che lei già frequentava; vedendo le evoluzioni col bastone delle allieve mi sono innamorata di questa disciplina - racconta Maddalena, che nel 2016 è entrata a gareggiare nel circuito internazionale - Il Baton Twirling consiste nel fare una coreografia con il bastone su figure stabilite, come rovesciate, rolls e flip. Dal 2016 il mio allenatore Pieter Hazeu, che segue la nazionale italiana e cura, insieme a Mirianna Beltrami e Romina Ferioli della la società di Trenzano, di cui faccio parte, le coreografie sulle quali le atlete si allenano ed esibiscono".

Maddalena frequenta l’Istituto Superiore di Moda di Inveruno e si allena tutti i giorni per due ore, tranne il venerdì, compreso il sabato per quattro e la domenica la passa tutto il giorno con le compagne della squadra nazionale. È la seconda volta che sale sul podio europeo, lo scorso anno al terzo posto.

"Quest’anno sono passata nella categoria senior e perciò non mi aspettavo di arrivare sul gradino più alto del podio", commenta.

Gioia e soddisfazione dell’atleta, che prima di partire per Montichiari aveva subito un incidente all’occhio col bastone e aveva dovuto rimanere a riposo qualche giorno, ma, racconta:

"Dopo aver vinto, il martedì ero già in palestra. Questo è uno sport in cui il sostegno delle compagne e degli allenatori è fondamentale, c’è molto affiatamento".

Nel futuro della campionessa i prossimi appuntamenti sportivi sono: a maggio, il campionato di Barcellona, ad agosto i campionati mondiali a Liverpool e poi i campionati italiani, mentre nel campo istruzione Maddalena ha già le idee chiare: dopo la maturità s’iscriverà all’Università, al corso di Scienze Motorie.