C’è un pezzo di Legnano sul tatami del 49° Campionato del Mondo di Sports Chanbara in corso a Yokohama, in Giappone.

La giovane Francesca vola in Giappone per i Campionati del mondo Chanbara

Si chiama Francesca Gioffredi, 17 anni, atleta dello Shorei Shobukan Legnano e una carriera già costellata di successi, che sta vivendo in queste ore un sogno: rappresentare ufficialmente l’Italia, indossando i colori e il logo della Fe.S.C.i , nella massima competizione planetaria della scherma giapponese softair, lo sports chanbara

Per Francesca, 2° Dan e già Campionessa Europea di Sports Chanbara, questa convocazione è il coronamento di un percorso di sacrificio e dedizione. La sua preparazione, che affonda le radici anche nel karate, l’ha portata a specializzarsi con grande successo nello stile “tate-kodachi” (spada e scudo), collezionando podi in tutto il continente. La sua storia è un vanto per la scena sportiva legnanese, che vede una sua ambasciatrice di altissimo livello competere tra le élite mondiali.

Un grande traguardo per Legnano

La sua avventura giapponese rappresenta un traguardo storico non solo personale, ma per l’intero movimento Legnanese.

Per lo spochan italiano è un momento importante perché per la prima volta gli atleti dello spochan sfoggiano sulle loro divise il logo ufficiale della Federazione Italiana Scherma per questa disciplina dinamica e spettacolare che negli ultimi anni è diventata gruppo aggregato alla FIS.

Nato in Giappone nel 1971, lo Sports Chanbara è un’arte marziale moderna che unisce l’esercizio fisico al combattimento libero con armi gonfiabili (softair), garantendo sicurezza e un’ampia varietà di specialità.

La comunità di Legnano segue con orgoglio e trepidazione la partecipazione di Francesca e della sua squadra. La sua performance è la prova che i sogni, con talento e determinazione, possono davvero realizzarsi, portando il nome della nostra città nel mondo.