A Madignano in provincia di Cremona sabato 8 febbraio si è svolta la prima prova del Torneo Gold Italia a cui hanno partecipato anche le atlete della Ginnastica Skill di Canegrate.

La Ginnastica Skill riparte dal settore Gold

Nuova formula di gara, nuovi esercizi in accordo al nuovo codice entrato in vigore a gennaio e primi riscontri del lavoro svolto da parte della ginnastica Skill.

A confrontarsi con ginnaste abituate a calcare le pedane della serie A, le skilline si sono ben distinte ed hanno ricevuto diverse indicazioni per il proseguire nel lavoro.

Nella categoria Allieve 3 Alice Dell’Orto, nonostante alcune imprecisioni, chiude la sua prova in 14° posizione, mentre le compagne di squadra Diana Piteri e Giorgia Zanelli si classificano rispettivamente al 23° e 26° posto.

Tra le Junior 1 Chiara Bertelli ottiene la 20° posizione dimostrando comunque di avere ampi margini di migliramento.

Nelle Junior 2 Sofia Nebuloni chiude la prova in 9° posizione, mentre la compagna Elisa Santalini ottiene l’11° posizione.

I risultati delle senior

Tra le Senior 1 Gaia Tandin esegue un’ottima prova alle clavette. Qualche errore al cerchio la fa scivolare in 19° posizione, ma la sua determinazione la porterà a migliorare parecchio i suoi punteggi.

Infine nella categoria Senior 2 Agata Lucchini chiude la sua prova in 22° posizione.

Dopo una settimana di lavoro serrato in palestra, domenica 16 febbraio le skilline sono nuovamente impegnate in pedana, stavolta nella prima prova di serie C. Gaia Tandin al cerchio, Chiara Bertelli alla palla, Elisa Santalini alle clavette e Agata Lucchini al nastro, supportate a bordo pedana da Sofia Nebuloni, riserva in questa gara, eseguono i loro esercizi migliorando notevolmente i punteggi rispetto al Torneo individuale e dimostrando che i margini per fare un ulteriore passo avanti ci sono. Terminano questa prima prova in 28° posizione dimostrando grande carattere e determinazione.

Lo staff tecnico è soddisfatto della tenuta di gara e del lavoro svolto con impegno ed è pronto a guidare le ginnaste verso nuovi e ambiziosi traguardi.