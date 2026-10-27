La Ginnastica Skill ottiene il pass per la Zona Tecnica

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Le giovani agoniste del settore Gold della società Ginnastica Skill di Canegrate hanno affrontato con determinazione la seconda prova regionale del Campionato di Serie C, che si è disputata domenica nel PalaFitLine di Desio.

La competizione

Sono scese in pedana Chiara Bertelli al cerchio, Diana Piteri alla palla, Alice Dell’Orto alle clavette, Sofia Nebuloni al nastro e Noemi Turchetti jolly alla palla, con Giorgia Zanelli presente come riserva.

Le ginnaste hanno raggiunto un buonissimo ottavo posto, migliorandosi di quasi 3 punti rispetto alla precedente prova regionale e strappando così il fatidico pass per la Zona Tecnica, che si disputerà a Padova a dicembre.