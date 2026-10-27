La Ginnastica Skill ottiene il pass per la Zona Tecnica

Le giovani agoniste del settore Gold della società Ginnastica Skill di Canegrate hanno affrontato con determinazione la seconda prova regionale del Campionato di Serie C, che si è disputata domenica nel PalaFitLine di Desio.
La competizione
Sono scese in pedana Chiara Bertelli al cerchio, Diana Piteri alla palla, Alice Dell’Orto alle clavette, Sofia Nebuloni al nastro e Noemi Turchetti jolly alla palla, con Giorgia Zanelli presente come riserva.
Le ginnaste hanno raggiunto un buonissimo ottavo posto, migliorandosi di quasi 3 punti rispetto alla precedente prova regionale e strappando così il fatidico pass per la Zona Tecnica, che si disputerà a Padova a dicembre.
“La società Skill è orgogliosa di questo importante risultato, che conferma la solidità della strada intrapresa e l’alto valore tecnico delle ginnaste”.
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