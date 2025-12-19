Alice Dell’Orto, Diana Piteri, Chiara Bertelli, Sofia Nebuloni, Elisa Santalini e Giorgia Zanelli sono le artefici del risultato storico per la società Ginnastica Skill di Canegrate con il loro entusiasmante esercizio ai 5 nastri.

La Ginnastica Skill fra le migliori squadre di ritmica d’Italia

Per la prima volta le atlete della società, dopo aver superato la selezione regionale a Desio, casa delle Farfalle azzurre, accedono al Campionato Nazionale di Insieme Giovanile Gold che si è disputato ad Ancona il 13 e 14 dicembre, in cui sono scese in pedana le migliori squadre di ginnastica ritmica d’Italia.

Le atlete non si sono lasciate intimorire dal contesto di grande prestigio, grazie ad un’esecuzione grintosa e precisa del loro esercizio ai 5 nastri, riescono ad ottenere la qualificazione alla Finale Nazionale riservata alle migliori 8 squadre nazionali.

In Finale dimostrano nuovamente il loro grande carattere, abilità tecnica ed eleganza, migliorandosi notevolmente rispetto alla fase di qualifica, portando in pedana un esercizio di elevata complessità tecnica e sincronismo.

Un grande orgoglio per tutta la squadra

Alice Dell’Orto, Diana Piteri, Chiara Bertelli, Sofia Nebuloni, Elisa Santalini e Giorgia Zanelli riescono così a scalare la classifica di una posizione, classificandosi settima miglior squadra d’Italia!

Grande orgoglio per la società Ginnastica Skill per questo importante traguardo ottenuto da queste splendide e determinate ragazze, in un Campionato Nazionale d’Insieme Gold altamente competitivo e di elevato livello tecnico.

Le atlete, che hanno lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo, raccolgono i frutti del difficile percorso intrapreso, che premia soprattutto l’impegno e la serietà mostrata in ogni allenamento, dimostrando di essere all’altezza di grandi sfide nelle future competizioni.