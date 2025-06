27 podi e 11 titolo nazionali per la Ritmica Nervianese nel campionato AICS svoltosi a Biella dal 7 al 13 giugno. 50 le Nervianesi in gara in questa bellissima kermesse di ginnastica.

La ginnastica ritmica Nervianese torna a casa con 11 titoli nazionali

Una cornice importante quella dell’Extra Forum di Biella allestito in modo importante e prestigioso, arricchito da un corpo di ballo che ha impreziosito ancora di più le cerimonie di premiazione!

E la Nervianese ha fatto incetta di podi!

11 Ori nazionali di Specialità vinti dalle squadre: insieme LE1 con Debora Toniolo La Leggia Adelaide , Anastasia , Fragnito Alessia e Serafimova Nikoletta. Insieme LE2 con Lisa Marinoni e Alessia Napolitano , collettivo LB Open con Arianna Zorzetto Martina Pettazzoni Chiara alidi e Sara Casamassima, collettivo LA Open con Giulia Solimene Ginevra Giussano Alessia Fregolent e Giulia Cattanei ; le individualiste LE Alessia Fragnito palla A1 , Anastasia Nikolaychuck c libero A1,La Leggia Adelaide cerchio A1,Alessia Ramino fune e cerchio LD J1, Alessia Purcariu palla LC2 A1 Ramaro Maila c libero LA A2 e Martina Pettazzoni palla LC1 Senior 3

Le Vice campionesse Italiane sono Desire Vinci Fune LB1 Jun 1, Sofia Moroni Nastro LB1 A2 Angelica Croci palla LA2 A2, Debora Toniolo LE A2 al cerchio, Carola Cozzi LC2 A1 alla palla, Alessia Purcariu LC2 A1 al corpo libero, Alessia Fregolent e Ginevra Giussani a pari merito al nastro LB1 Senior 1 , Aurora Pandolfi clavette LB1 Senior 1

Le altre medaglie vinte

Bronzo nazionale per Giada Rossetti al c libero LA2 A2, Ramaro Maila palla LA2 A2, Francesca Freni bronzo LC2 A1 sia a c libero che cerchio e Arianna Freni al corpo libero LC2 A2, Lisa Marinoni al cerchio LE A3, Alessia Napolitano LE A3 alla palla , Arianna Zorzetto alla fine LC1 Senior 2 e Giulia a Cattanei a nastro LB1 Junior 2!Preziosa l’esibizione fatta durante il campionato Aics delle nostre 5 ginnaste della squadra Open Gold che hanno avuto preziose indicazioni per il campionato il sabato seguente a Folgeria dove su una gara di 52 squadre hanno ottenuto la 21 posizione nazionale a meno di 1 punto e mezzo dalla muta finale a 12. Bravissime comunque Fabiola Sutera Martina Negri Valentina Fabiano Giulia Imbrea e Eva Rossignoli. Ora sguardo puntato sull’ultima finale nazionale di Rimini!