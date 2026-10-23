La Ginnastica Perseverant torna a gareggiare nel livello Gold

L’esordio delle Allieve nella prima prova regionale di Arcore, con cinque atlete in gara nella categoria GOLD 3b e un piazzamento a metà classifica fra 40 squadre.

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Grandi soddisfazioni nella sezione femminile che dopo 2 anni riporta la società Perseverant di Legnano a gareggiare nel livello Gold.

I risultati della ginnastica Perseverant

Abbiamo visto domenica un importante esordio della squadra Allieve composta da Stepanenko Arianna, Aisha Hedda, Moro Margherita, Silvia Donini, Sally Cassano nella la categoria GOLD 3b nella prima prova regionale disputata ad Arcore.

Grinta e determinazione in pista

Le ragazze seguite dai tecnici Genny Evolini e Francesca Crespi hanno dimostrato grande grinta e determinazione piazzandosi a metà classifica su un totale di 40 squadre partecipanti.