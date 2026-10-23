La Ginnastica Perseverant torna a gareggiare nel livello Gold

Grandi soddisfazioni nella sezione femminile che dopo 2 anni riporta la società Perseverant di Legnano a gareggiare nel livello Gold.
I risultati della ginnastica Perseverant
Abbiamo visto domenica un importante esordio della squadra Allieve composta da Stepanenko Arianna, Aisha Hedda, Moro Margherita, Silvia Donini, Sally Cassano nella la categoria GOLD 3b nella prima prova regionale disputata ad Arcore.
Grinta e determinazione in pista
Le ragazze seguite dai tecnici Genny Evolini e Francesca Crespi hanno dimostrato grande grinta e determinazione piazzandosi a metà classifica su un totale di 40 squadre partecipanti.