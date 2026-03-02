La gara ciclistica Milano-Torino partirà anche quest’anno da Rho

La corsa ciclistica più vecchia d’Italia, la Milano – Torino di ciclismo partirà ancora una volta da Rho. E’ stata presentata stamattina, lunedì, a Torino, al cinema Massimo, a due passi dalla Mole Antonelliana l’edizione 2026, la numero 150, della gara che anche quest’anno aprirà il calendario delle corse ciclistiche italiane.

L’assessore Borghetti: “Alla partenza e per le strade di Rho ci saranno 600 bambini ad applaudire i corridori”

E anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo la partenza sarà dal centro Di Rho. «Sono ammirata dagli eventi che ha avuto Torino ma noi di Rho veniamo dalle Olimpiadi, alla partenza della Milano-Torino sarà presente anche il medagliato Riccardo Lorello (bronzo nel pattinaggio di velocità a Milano-Cortina, ndr) – ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Rho Alessandra Borghetti a Torino per la presentazione della manifestazione del comune di Rho – Ma soprattutto, per le strade ad assistere al passaggio dei corridori saranno presenti 600 bambini: basta con gli influencer, prendiamo come esempio gli sportivi perché dobbiamo educare i nostri ragazzi anche al valore della sconfitta»

La gara, la numero 150 si terrà il 18 marzo e arriverà alla basilica di Superga

La gara si terrà mercoledì 18 marzo: si parte da Rho e si arriva a Superga, saranno 174 chilometri di battaglia con Isaac Del Toro che proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. «È una gara straordinaria, che va avanti da 150 anni e che arriverà in un luogo iconico come Superga – ha commentato l’assessore allo Sport della città di Torino, Domenico Carretta – ed è un grande orgoglio aver lavorato per l’organizzazione: nell’ultimo anno a Torino abbiamo avuto il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta, abbiamo fatto il triplete di ciclismo che altre città non si sognano nemmeno lontanamente». Alla presentazione della corsa anche l’ex corridore e ex commissario tecnico della nazionale Davide Cassani. «Sono riuscito a vincere questa corsa nel 1991, a questa edizione parteciperanno tante eccellenze che possono fare cose straordinarie»