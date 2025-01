Mentre il campionato di Serie B1 Femminile riprende il suo corso dopo la sosta per le festività, la Fo.Co.L Volley Legnano si prepara ad affrontare una delle sfide più stimolanti della stagione contro Libellula Bra.

La Focol in campo dopo la sosta contro Bra

La squadra di Legnano, attualmente in una scia positiva di cinque vittorie consecutive, cerca di mantenere il suo slancio e di allungare la serie di successi nella dodicesima giornata di campionato.

Con una classifica serrata e le squadre che lottano per ogni punto, il confronto tra Legnano e Bra promette di essere elettrizzante. Entrambe le formazioni sono vicine in classifica, con Legnano che ha l'ambizione di distanziare ulteriormente i diretti concorrenti e di avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Chiara Lenna, autorevole voce biancorossa, ha condiviso alcune riflessioni sul periodo di pausa e sulle prospettive della squadra: "La pausa per le feste è stata utile sotto vari punti di vista, per riprenderci da qualche piccolo infortunio, dalla stanchezza fisica accumulata e anche qualche malanno stagionale. Oltre che ricaricare le batterie dal punto di vista mentale per affrontare il resto della stagione che è ancora bello lungo. Utile anche ovviamente per lavorare in palestra dal punto di vista tecnico e fisico e affinare ulteriormente il nostro gioco. Sono sicura che torneremo in campo con la stessa determinazione vista nelle cinque vittorie consecutive, con grinta e voglia che ci hanno caratterizzato"

Il rispetto nei confronti di Bra

Sul fronte avversario, Lenna non nasconde il rispetto per la squadra di Bra: "Bra è sempre stato un avversario molto ostico nelle ultime stagioni, che ci ha sempre dato del filo da torcere e penso che sarà la stessa cosa anche quest'anno, sono una squadra ben strutturata, con degli elementi molto validi, ulteriore punto è che se guardiamo la classifica siamo molto ravvicinati quindi entrambe le squadre lotteranno per fare punti, noi ovviamente più di tutti, perché vogliamo staccarci da loro e raggiungere chi sta sopra. Ci aspettiamo una partita entusiasmante con scambi anche lunghi, dovremo avere pazienza ma sono sicura che grinta e voglia di fare bene non mancheranno, unite a un ottimo studio del match e della tattica su cui stiamo lavorando in settimana"

Con l'entusiasmo alle stelle, la Fo.Co.L si appresta a lottare per un altro successo, mirando a un rientro trionfale sul campo.

Appuntamento a sabato 11 gennaio, ore 21.00, con diretta streaming sul nostro canale Youtube!