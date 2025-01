Come richiesto dall'avvocato di Stella Boggio, accusata di aver ucciso il compagno di Arese Marco Magagna, la donna andrà agli arresti domiciliari a casa dei genitori.

Omicidio di Marco Magagna: la compagna ottiene gli arresti domiciliari

La donna di 33 anni andrà agli arresti domiciliari a casa dei genitori. Il gip Marco Formentin, del tribunale di Monza, ha sciolto la riserva nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio, accogliendo la richiesta formulata al mattino dal difensore della donna, l'avvocato Manuel Messina.

Secondo quanto raccontato dalla donna, avrebbe accoltellato il compagno al culmine di una lite domestica in via Tonale, a Bovisio Masciago.

Interrogata dal gip

Un lungo faccia a faccia con il giudice per le indagini preliminari Marco Formentin, durato un'ora abbondante, nel quale la donna ha ribadito la sua versione iniziale: quella in base alla quale avrebbe agito per difendersi da un'aggressione di Magagna. Durante l'esame, la donna, assistita dall'avvocato Manuel Messina, si è lasciata andare ad alcuni momenti di commozione. Ad attendere la conclusione dell'udienza, c'erano i genitori e la sorella dell'indagata.