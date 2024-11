La Fo.Co.L Legnano ha conquistato una vittoria combattuta ma meritata contro il Volley Parella Torino, imponendosi per 3-2 al termine di una battaglia durata oltre due ore.

La Fo.co.L. Legnano trionfa al tie break

Questo successo conferma la determinazione e la resilienza delle ragazze, capaci di reagire nei momenti clou e portare a casa due punti preziosi, sotto l'attenta guida di un felicissimo coach Fabrizio Catalfamo.

Il match si apre con un sostanziale equilibrio tra le due formazioni. Torino tenta l'allungo, portandosi sul 19-21, ma la Fo.Co.L non si lascia intimidire. Grazie a una serie di servizi efficaci e a un attacco incisivo, le biancorosse ribaltano la situazione, chiudendo il set 25-22. Determinante l'apporto di Carcano e Roncato, che con le loro giocate hanno spezzato l'inerzia a favore delle ospiti, oltre alla fast di Agazzi che ha permesso di accorciare negli scambi finali, insieme ai gran colpi di Stafoggia.

Secondo set: rimonta torinese e beffa ai vantaggi

Nel secondo parziale, la Fo.Co.L parte con il piede giusto, accumulando un vantaggio di 16-11. Tuttavia, Parella non demorde e, sfruttando alcune imprecisioni biancorosse, riesce a recuperare lo svantaggio. Si arriva ai vantaggi, dove Torino mostra maggiore cinismo, aggiudicandosi il set 27-25 e riportando il match in parità.

La Fo.Co.L non si lascia abbattere e nel terzo set scende in campo con rinnovata determinazione. La regia di Roncato distribuisce palloni precisi, permettendo a Stafoggia, Zingaro e Filippini di mettere a terra punti pesanti. La difesa, guidata da Brogliato, si dimostra solida, respingendo gli attacchi avversari. Il set si chiude 25-23 per Legnano, che torna avanti nel conteggio dei parziali, con Agazzi letale in fast.

Il quarto set è una vera e propria battaglia punto a punto. Entrambe le squadre mostrano grinta e determinazione, con scambi prolungati e difese spettacolari. Il finale costa caro alla Fo.Co.L, permettendo a Parella di chiudere 25-23 e portare la partita al tie-break.

Nel set decisivo, le ragazze partono con il piede giusto, accumulando un vantaggio di 10-5 grazie a una serie di servizi efficaci e a un attacco implacabile. Torino tenta una timida reazione, ma la Fo.Co.L mantiene alta la concentrazione e chiude il tie-break 15-8, conquistando una vittoria fondamentale per il morale e la classifica.

Una vittoria significativa

La vittoria della Fo.Co.L Legnano è stata frutto di una prestazione corale eccellente, supportata da dati statistici significativi. In attacco, la squadra ha mantenuto un'efficienza del 35%. Al servizio, le biancorosse hanno realizzato 6 ace, mettendo in difficoltà la ricezione avversaria e creando opportunità di contrattacco. In ricezione ha visto positività del 48% dei casi, grazie all'ottimo lavoro di Brogliato e compagne. A muro, la Fo.Co.L ha totalizzato 13 punti diretti, con Carcano e Roncato protagoniste in questa fondamentale. Questi numeri testimoniano una performance solida in tutti i fondamentali, elemento chiave per il successo ottenuto.

Questa vittoria testimonia la crescita e la maturità della Fo.Co.L Legnano, pronta a affrontare con determinazione le prossime sfide del campionato.

Fabrizio Catalfamo:

"Ho perso 6 o 7 anni di vita (ride, ndr), devo dire brave alle ragazze, perché non è stata una settimana facile, sono state tutte disponibili, insieme a tutto lo staff. Siamo finalmente tornati alla vittoria, questo è un rilancio, non deve essere solo la prima, puntiamo in alto e le ragazze se lo meritano"

Irene Mazzaro:

"È stata una partita difficile, eravamo anche in trasferta, però dovevamo per forza tornare a vincere, siamo state brave a reagire e questo deve essere solo il primo passo".

Il tabellino della partita

Parella Torino-Fo.Co.L Legnano 2-3

(22-25, 27-25, 23-25, 25-23, 8-15)

Parella Torino: Guerra 3, Carera 22, Angelinetta, Castino 5, Martire, Perfetto 27, Garzonio 11, Crosetto, Bergese 10, Sormani (L), Spiandore (L), Tullio 2, Macagno, Marino. Allenatrice: Medici.

Note: 9 ace (16 errori in battuta), 42% in ricezione (18% perfetta), 34% in attacco, 11 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 17, Brutti, Agazzi 15, Stafoggia 12, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini 17, Nella 3, Mazzaro (C), Roncato 6, Zingaro 7. Allenatore: Catalfamo.

Note: 6 ace (9 errori in battuta), 48% in ricezione (24% perfetta), 35% in attacco, 13 muri.