Incidente in montagna, caduta fatale per ingegnere magentino

Incidente mortale sulle Alpi bergamasche. A farne le spese l'ingegnere magentino 33enne Orazio Scalzo, che nel pomeriggio di sabato 9 novembre ha perso la vita a seguito di una caduta in montagna avvenuta nel territorio del comune di Valleve, tra il Monte Cavallo e il Passo di San Simone.

Incidente in montagna, morto ingegnere magentino

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, i primi mezzi di soccorso sono giunti intorno alle 14.20. Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti gli operatori sanitari del Soccorso Alpino della Val Brembana e un elicottero proveniente da Sondrio. Nonostante il tempestivo intervento però, per l'uomo non c'era più niente da fare e i soccorritori presenti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri del vicino comando di Branzi, che hanno eseguito i rilievi per poter ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Scalzo, originario di Roma ma domiciliato a Magenta, lavorava come ingegnere idraulico nel Gruppo Cap dove svolgeva la mansione di Coordinatore dei Tecnici per gli allacciamenti e le estensioni della rete acquedotto e fognatura. Il 33enne era un appassionato di escursioni in montagna e stando alle foto sul suo profilo Instagram non era la prima volta che si avventurava sulle Orobie.