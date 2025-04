Il Legnano Baseball Softball partecipa all’organizzazione della Coppa del Mondo di Softball Femminile Under 15, un evento di rilevanza internazionale che si terrà dal 27 giugno al 5 luglio 2025 in Lombardia, nelle città di Caronno Pertusella e Legnano.

La Coppa del mondo di Softball sbarca a Legnano

L’incontro di presentazione ufficiale avrà luogo giovedì 17 aprile 2025 alle ore 11 presso la Biblioteca Civica Giuditta Pellegrini di Caronno Pertusella. Il Legnano Baseball Softball è entusiasta di affiancare il Caronno Softball nell'organizzazione di un evento sportivo che vedrà fronteggiarsi le migliori nazionali Under 15 del softball mondiale, tra cui l’Italia, che arriva da un ottimo secondo posto al recente Campionato Europeo.

Saranno dodici le squadre che si sfideranno per il titolo mondiale. Il continente americano sarà rappresentato da quattro squadre di primo piano nel panorama internazionale: Stati Uniti (n.1 del ranking mondiale), Messico (n.9), Porto Rico (n.3) e Canada (n.6). Dall’Asia arriveranno Giappone (n.2) e Chinese Taipei (n.4), mentre l’Oceania schiererà Australia (n.10) e Samoa Americane (n.64). L’Europa sarà presente con tre nazionali competitive: Italia (n.7), Repubblica Ceca (n.8 e Campione continentale in carica) e Spagna (n.13). Chiude il quadro la rappresentante dell’Africa, al momento non ancora definita.

Chi parteciperà a questo evento

L'evento vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e sportivi, tra cui:

- Marco Giudici, Sindaco di Caronno Pertusella

- Lorenzo Radice, Sindaco di Legnano

- Mirea Gullia, Assessore allo Sport di Caronno Pertusella

- Guido Bragato, Assessore allo Sport di Legnano

- Marco Mazzieri, Presidente FIBS

- Alfonso Turconi, Presidente Caronno Softball

- Giorgio Turconi, Consigliere Caronno Softball