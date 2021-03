La Cinque Mulini, nell’anno della pandemia, si corre anche…da distanti: la novità riguardante la famosa corsa campestre internazionale di San Vittore Olona.

“Quest’anno la Cinque Mulini, l’iconica competizione di cross nata nel 1933 e che giunge nel 2021 alla sua 89^ edizione, è anche Digital”: questo l’annuncio dell’Us San Vittore Olona, organizzatrice della famosa corsa campestre che ogni anno porta il paese alla ribalta nazionale. Quest’anno l’evento sarà in scena il 28 marzo, senza pubblico per la prima volta nella storia della corsa.

“Cinque Mulini è la corsa campestre che attraversa antichi mulini ad acqua, lungo un tracciato dove nell’ultimo secolo hanno macinato chilometri, su di un terreno angusto, fangoso e a tratti imprevedibile, grandi leggende dell’atletica e del cross internazionale – ricordano dall’Us – In attesa di poterci schierare nuovamente tutti insieme ed in assoluta sicurezza sulla linea di partenza, con questa iniziativa vogliamo mantenere alta la motivazione e la voglia di stare insieme a partire dai nostri valori di tradizione, cultura, storia e dall’innovazione tecnologica, vero carburante per un futuro di competitività e successo. Cinque Mulini OffSite 2021 ha individuato come partner tecnologico dell’iniziativa RunBull App, la nuova App italiana dedicata al running che tanto sta facendo parlare di sé ed è già utilizzata da numerosi Top Runner. RunBull consente di “normalizzare” le prestazioni, ossia definire quanto dislivello affrontato, condizioni atmosferiche, altitudine influiscano sulla corsa, indicando in ogni occasione il tuo potenziale atletico”.

Ecco come correre…in digitale

“Quante volte in gara hai pensato ..se fosse stato meno freddo!…senza quel vento contrario!…peccato per il percorso ondulato! Il 28 marzo, potremo realizzare la nostra competizione a distanza da 5 continenti, ma ad armi pari, come se fossimo tutti idealmente collocati sulla nostra linea di partenza – proseguono dall’Us – Realizzare un formato così innovativo in ambito internazionale, per noi è motivo di orgoglio. Ora è finalmente iniziato il countdown! L’edizione ‘Cinque Mulini OffSite’ della corsa campestre internazionale si svolgerà infatti il 28 marzo 2021 e sarà aperta indistintamente a partecipanti tesserati e non tesserati maggiori di 16 anni di età. Scaricando RunBull App potrai iscriverti e partecipare attivamente, ricevere il tuo pettorale, scaricare il pacco gara, e lanciarti nella Storica Sfida. Avrai tempo dalle 7.30 alle 16 di domenica 28 marzo 2021 (GMT +2) per percorrere i 6.200 metri su un percorso che preferisci, utilizzando il tuo dispositivo GPS (RunBull è compatibile con Garmin, Suunto, Polar, Apple Watch). Sarà una gara vera e propria in modalità individuale ognuno sul suo percorso con intenzioni di battaglia dura e pura! Dunque scarpe ben allacciate, mantieni le distanze come le normative vigenti prevedono, e parti! Al termine della corsa i tuoi risultati saranno aggiornati automaticamente ed in tempo reale su RunBull. Ai primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile verrà riservata l’iscrizione gratuita alla 90^ edizione della Cinque Mulini Cross Country Internazionale per la categoria di appartenenza nell’anno 2022. I vincitori dell’iscrizione dovranno risultare regolarmente tesserati Fidal o possessori di tessera Runcard”.