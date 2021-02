Cinque Mulini, per la prima volta si correrà senza pubblico

Cinque Mulini, edizione particolare per la famosa corsa campestre di San Vittore Olona a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid.

Cinque Mulini, si corre senza pubblico

Cambia la location della corsa che quest’anno lascia il campo sportivo di via Roma per tornare nell’area del Vallo. Ma, soprattutto, si correrà senza pubblico lungo il percorso. Sono queste le due novità che riguardano la Cinque Mulini, la corsa campestre internazionale che ogni anno porta San Vittore Olona alla ribalta mondiale. Ma in quest’anno di pandemia, gli organizzatori hanno dovuto mettere in campo alcuni cambiamenti.

“Quella in calendario domenica 28 marzo 2021 sarà una corsa particolare; particolare come l’anno conclusosi da poco e come il nuovo iniziato da un mese e qualche giorno – spiega Giuseppe Gallo Stampino, presidente dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 – La pandemia Covid-19 ha infatti determinato scelte organizzative diverse dal solito, davanti alle quali il cross più bello del mondo (cit. Grete Andresen-Waitz) non si è fatto trovare impreparato ma, per contro, ha reagito con prontezza, spirito di iniziativa e invidiabile capacità di adattamento al cambiamento”.

Il cambio di location

“Si inizia con l’area di partenza e arrivo di questa prova che si svolge ininterrottamente a San Vittore Olona da ben 89 anni – proseguono gli organizzatori della corsa – Data l’inagibilità dello Stadio del Cross causa lavori di ammodernamento, si torna alla rinomata area del Vallo: gli atleti partiranno e taglieranno il traguardo sui campi tra gli storici mulini che danno il nome alla manifestazione e il fiume Olona. Uno scenario naturale in puro stile cross-country che altro non fa che aumentare la spettacolarità delle competizioni; se poi ci fosse anche un po’ di fango, il quadro sarebbe perfetto. Si continua poi con la limitazione delle gare in programma. In un momento così delicato sotto il profilo sanitario, per la tutela e il benessere degli atleti il comitato organizzativo ha deciso di non far disputare le gare riservate alle categorie Master per le quali, nei prossimi giorni, verranno svelati i dettagli di simpatiche novità. Cinque quindi le prove del settore Assoluto per le quali le iscrizioni apriranno martedì 16 febbraio 2021 ossia Senior maschile, Junior e Senior femminile, Allieve e Allievi”.

Niente pubblico